Новости Одессы и Одесской области

В Одессе деколонизировали Привоз

В Одессе деколонизировали Привоз

В Одессе активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз», напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.

Сегодня, 5 сентября, на фейсбук странице общественной организации сообщили, что вывеску уже демонтировали.

Читайте также: Деколонизация сменяет декоммунизацию: как в Одессе все переименовывают, порой дважды

Известно, что 3 сентября общественная организация направила обращение в Одесский городской совет, отметив, что на «Привозе» есть не только эта вывеска, но и другие русскоязычные названия, что свидетельствует о недостаточном внимании к языковому законодательству в городе.

Ранее в Одессе окончательно украинизировали парк Победы.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua