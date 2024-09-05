В Одессе деколонизировали Привоз

В Одессе активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз», напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.
Сегодня, 5 сентября, на фейсбук странице общественной организации сообщили, что вывеску уже демонтировали.
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Известно, что 3 сентября общественная организация направила обращение в Одесский городской совет, отметив, что на «Привозе» есть не только эта вывеска, но и другие русскоязычные названия, что свидетельствует о недостаточном внимании к языковому законодательству в городе.