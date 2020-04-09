Пятилетка декоммунизации: как это «делается в Одессе»

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о декоммунизации («Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»). В мае того же года этот закон, а также еще два связанных с ним («Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке») вступили в силу.

Закон наложил запрет на любую символику коммунистического тоталитарного режима. Впрочем, напомним, есть и исключения, о которых почему-то часто «забывают»: это, к примеру, экспозиции музеев, частные коллекции, объекты антикварной торговли и др.

Даешь Ришельевскую!

Что в этом смысле изменилось на наших улицах за пять лет? Как происходит процесс декоммунизации в Одессе и как к нему относятся горожане? А, может, декоммунизация у нас произошла уже?

По сути и по фактам. Еще не было понятия «декоммунизация», как в Одессе она уже пошла полным ходом. Вот уж, правда, «мы таки и тут были первыми». Во времена каденции Гурвица улицы таки стали менять свои названия — в больших количествах и «быренько». Что на что менялось? За редким исключением, улица получала свое дореволюционное название. Ленина — Ришельевская, Карла Маркса — Екатерининская и т.д. Кстати, как сделал как-то акцент краевед Дмитрий Жданов, к императрице Екатерине II ее название отношения не имеет. Улица была названа в честь храма святой Великомученицы Екатерины Александрийской.

Были ли одесситы довольны новыми (старыми) уличными именами? Так вот, происходило это, как и сейчас: одни ликовали, вторые возмущались, третьим было «до столба». При этом первые две группы одинаково грозно и гневно требовали «сохранить нашу историю!».

Дальше — больше. Еще не было понятий «лениноповал» и «лениногрох», как памятник Ленину в Одессе на Куликовом поле таки решили снести и отправить «куда подальше» — в парк на Молдаванке. Одесские коммунисты заверили, что не допустят этого никогда. Начались их дежурства у памятника.

Хорошие были времена, веселые!.. Многие одесские журналисты, в том числе и я, тоже дежурили у памятника в ожидании «шо же будет?». Знаете, что меня тогда больше всего поразило? Когда памятник таки перенесли в парк Савицкого, мы потом пришли к нему в день рождения Ильича, чтобы заснять, как почитатели Ленина несут к любимому памятнику цветы — уже по новому адресу. Все ждали массовость, митинги и пламенные выступления. Так вот, никаких речей не было! Больше того, снимать и беседовать было не с кем! Журналисты тогда шутили: самим, что ли, букетик к стопам вождя положить?..

Не знали мы еще, что через пару лет начнется активный «лениногрох», в крайнем случае — активный полив «деятелей» ушедшей эпохи красной краской. И что же с «нашей историей»? Еще один пример: в том же парке Савицкого стоял «свой» Ленин. Еле живой памятник, кстати. В 2014-м ему отбили «голову». Долго стоял безголовый Ильич. И почему-то ну совершенно никого это не волновало, никто не возмущался «надругательством над историей».

«Живу на Литвака, а по паспорту — на Заславского»

— Ерунда такая: живу на улице Литвака, а по паспорту — все еще на улице Заславского, — выразила недовольство одесситка «по поводу декоммунизации».

Как известно, такая ситуация сложилась везде. В Украине переименованы не только улицы, площади, бульвары, но и названия городов. При переименовании улицы, на которой находится ваша квартира, не надо менять правоустанавливающие документы. Также не следует специально менять прописку в паспорте: перерегистрацию можно провести при замене паспорта, фамилии, фотографии. Отдельно оговорены случаи: например, при продаже недвижимости необходимо получить справку о переименовании улицы.

Что же тогда беспокоит? Аргументы: «Зачем вообще менять названия улиц?», или (опять же): «Давайте с уважением относиться к нашей истории!», «Я привык, что улица называется так, и буду называть, как привык!».

— В совсем еще юной Одессе не было названий улиц и, соответственно, указателей. Все здания, сооружения числились по номерам кварталов, участков и мест. К примеру: квартал четвертый, участок третий, место восьмое — и все понимали, о каком объекте идет речь, — рассказывал краевед Дмитрий Жданов.

Иногда думаю: может, было бы лучше, чтобы так и осталось? Но так не осталось! Времена пришли другие — и все стало именоваться иначе! Во времена оккупации Одессы Александровский проспект и улица Екатерининская были переименованы в честь Гитлера. И это тоже ведь наша история! И очень разные в ней страницы!

Что касается привычных уличных «имен»… В советские времена старушка Торговая именовалась как ул. Красной гвардии. И в те же самые времена ее упорно называли только Торговой.

И, снова-таки, как рассказывает Дмитрий Жданов, «некоторые переименования улиц в Одессе порой вообще не приживались никоим образом. Пале-Рояль в советские времена именовался сквером Чарльза Дарвина, Горсад — сквером Джордано Бруно, Обсерваторный переулок одно время носил имя президента Вьетнама Тон Дык Тханга»…

«Это же наша история!»

Разговариваю с главой Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергеем Гуцалюком. Сергей сообщает, что в Одесской области процесс декоммунизации, по сути, состоялся примерно на 90 процентов. Почти не осталось памятников тоталитарного режима, меняют названия улицы…

— Улицы названия меняют… А сознание людей? Вспомним недавние «жуковские войны» в Одессе. А вот эта «карантинная реставрация», когда в селе в Болградском районе восстановили недавно снесенный памятник Ленину. Не все довольны тем, какие новые «имена» получили одесские улицы…

— О том, что у нас очень часто используют ностальгию по СССР в качестве политических манипуляций, заигрываний «местных князьков» с электоратом, можно привести много примеров. Да, у нас немало людей, которые до сих пор остаются носителями советских ценностей. Но есть и политики, которые рады воспользоваться этим под лозунгом «защитим свое прошлое». Но у нас есть закон, и он должен исполняться, при этом строго в рамках самого закона, а не «крушим-ломаем». Сознание людей меняется не так быстро, как снос памятника или переименование улицы, для этого нужно время. Мы же сохранили историческую память о тех, кто стоял у истоков основания города, кто принес ему подлинную славу, кто сражался за Украину, за наш город во время Второй мировой…

— Но вот аргумент, который я часто слышу: «Это же наша история!».

— Да, наша история!.. Очень сложная и «разная». А новые времена — это, ко всему прочему, и новая история. И новые герои, и возрождение сознательно стертых в свое время с ее страниц наших украинских одесских героев… Герои обороны Одессы — тоже наши герои. Кстати, если уж говорить совершенно конкретно, то почему, например, экспонаты на мемориале, посвященном исторической 411-й батарее, находятся в столь ужасающем состоянии? Между прочим, это музей, это — тоже наша история, то самое «наше святое»…

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