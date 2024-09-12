Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дерусифицировали и декоммунизировали большой торговый центр

В Одессе дерусифицировали и декоммунизировали большой торговый центр

В Пересыпском районе Одессы с торгового-развлекательного центра (ТРЦ) City Center Котовский сняли часть вывески, выполненную на русском языке и прославляющую коммунистического деятеля времен СССР.

С вывески ТРЦ убрали слово “Котовский”, написанное на русском языке, что нарушает закон Украины “О рекламе”. Да и само название вызывало у многих одесситов вопросы. Они считали странным выбор владельцев центра, которые назвали свой объект в честь советского деятеля, который посвятил себя борьбе с частным бизнесом и предпринимателями. 

торговый центр Котовский

К снятию вывески руководство ТРЦ City Center Котовский подтолкнул пост одесского активиста Демьяна Ганула в его телеграм-канале.

— В Одесі досі є ТЦ названий на честь радянського воєнного злочинця. Потрібно демонтувати, — написал он.

Бизнесмены посчитали, что игнорировать обращение общественника не стоит, ведь недавно он собственноручно декоммунизировал монумент на площади 10 апреля, сбив скульптурные части, изображавшие советские символы — звезду и орден Ленина.

торговый центр Котовский

Подобные события вообще не редкость в современной Одессе. Недавно мы рассказывали, как в городе был деколонизирован знаменитый рынок Привоз.

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Справка ОЖ: кем был Котовский

Григорий Котовский (1881–1925) – советский военный деятель.

Сначала Котовский был уголовником и разбойником, но после февральской революции 1917 года присоединился к большевикам. Во время гражданской войны Котовский возглавлял несколько красноармейских отрядов и играл немаловажную роль в установлении советской власти на территории Украины и Молдовы.

Участвовал в подавлении восстаний против большевиков. После гражданской войны Котовский получил высокие должности в Красной армии и участвовал в организации колхозов в Молдове.

В 1925 году он был убит в результате покушения, хотя до конца не понятно, что именно стало причиной убийства.

Котовский стал легендарной фигурой в советской пропаганде, ему даже построили мавзолей для хранения забальзамированного тела. Однако его наследие остается неоднозначным, учитывая его криминальное прошлое и роль в укреплении советской власти.

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