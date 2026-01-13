В Одессе на протяжении последних десятилетий продолжается процесс переименования улиц в рамках декоммунизации. Одним из таких примеров стала бывшая улица Октябрьской революции, которую в 2016 году решением Одесский городской совет переименовали в улицу Ефима Геллера.

Новое название заменило идеологический символ именем конкретной личности, тесно связанной с Одессой. Ефим Петрович Геллер — всемирно известный шахматист и гроссмейстер, родившийся в Одессе и прославивший город далеко за ее пределами. Такой подход соответствует принципу возвращения в городской простор имен людей с реальным культурным и локальным вкладом.

В то же время переименование улиц — это не только формальные решения. Оно показывает, как город работает со своей памятью и как новые названия приживаются в повседневной речи.

Автор этого материала много лет наблюдает за изменениями городского пространства юга Украины и сочетает личный опыт с историческими фактами, чтобы проследить, почему одни названия исчезают легко, а другие надолго остаются в памяти людей.

Когда и почему в Одессе переименовали улицу Октябрьской революции

Улица Ефима Геллера (бывшая Октябрьской революции) на карте Одессы

Улицу Октябрьской революции в Одессе переименовали в 2016 году. Решение принял Одесский городской совет после общественных слушаний по рекомендации историко-топонимической комиссии.

Основанием для переименования стало то, что название «Октябрьской революции» напрямую связано с советской идеологией и событиями 1917 года, которые подпадают под действие декоммунизационного законодательства. Закон требовал устранения из публичного пространства топонимов, прославляющих советский режим.

Новое название — улица Ефима Геллера. Он был всемирно известным шахматистом, родился в Одессе и напрямую связан с историей города, что соответствует принципу возвращения локальной памяти в городской простор.

На момент переименования город возглавлял городской голова Геннадий Труханов. Процесс декоммунизации в Одессе проходил в сложных общественных условиях, сопровождался дискуссиями и сопротивлением части жителей, что объясняет, почему старое название еще долго сохранялось в повседневной речи.

Названия улиц не на табличках, а в головах

Физическое уничтожение класса буржуазии было одной из целей Октябрьского переворота. А Красный террор — средством реализации этой цели

Сразу подчеркну: рассказывать об Октябрьской революции, ее причинах и последствиях в рамках подобной публикации — дело дурное. Многотомные труды есть на эту тему. В годы существования СССР ее называли Великой не напрасно: эти события 1917 года на целый век потрясли всю, в той или иной мере, планету.

Да и сейчас ощущаются отголоски того, как это оценивают вдумчивые историки, октябрьского ПЕРЕВОРОТА, принесшего в мир фантастическую (читай — нереализуемую) идею коммунизма. Коммунисты (такие же, как я — балерун) сейчас правят в Китае, и очень хочется пожелать им такого же «кризиса», как то, что они подло именуют «украинским кризисом».

Или взять хотя бы Венесуэлу, которая сейчас у всех на слуху. Идеи коммунизма и социализма в Венесуэле есть и играют заметную роль. Там с конца 1990-х реализуется проект, близкий к социализму марксистского толка, такая себе «сборная солянка» из марксизма-ленинизма и идей ярого кубинского коммуниста Фиделя Кастро.

Родине последнего идеи «Великого Октября» за 70 лет после их местной революции принесли мало толка. И сейчас несколько тысяч кубинцев, которым наследие октябрьского переворота не принесло ничего, кроме полуголодной жизни, решили подзаработать, прийдя с оружием на украинскую землю. Порядка тысячи из них уже эту землю честно удобряют, конечно же, не успев, перед тем как умереть, задуматься: а на кой мне нужны были все эти «социалистические» революции?!

Улица Грушевского или “Карла Марла”?

С учетом раздутого величия Октябрьской революции, вряд ли в СССР был хоть какой-то городишко без улицы с ее названием. Мой родной Херсон — не исключение, я с раннего детства помню эту улицу, где, вернувшись из эвакуации, поселились родители моей мамы.

Научившись читать, я спрашивал у бабушки, почему она называет ее Ришельевской, хотя на табличке — Октябрьской революции. «Старые люди так привыкли»,- отвечала бабушка. Давно нет ни бабушки, ни названия «Октябрьской революции», но, чего греха таить, многие по-прежнему эту улицу «революционно»именуют, хотя она …вновь Ришельевская. Просто привыкли.

Звонил недавно оставшемуся в Херсоне приятелю, узнать, как там после очередного «привета» от россиян. «Да, — говорит, — расфигачили вход в базар: не тот, что со стороны «Карла Марла», а тот, что от Октябрьской революции». Кстати, ул. Карла Маркса в Херсоне немного побыла Потемкинской, сейчас она Михаила Грушевского, но для многих, по-привычке, — «Карла Марла».

Ефим Геллер — шахматная знаменитость Одессы

Юхим Геллер за шахматною дошкою

А вот в Киевском районе Одессы ул. Октябрьской революции очень толково переименовали в «Ефима Геллера». Звали его Ефим Петрович. Геллер – международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, шахматный теоретик.

Родился в 1925 году не где-нибудь, а в Одессе. Играть начал с 6-летнего возраста, посещал шахматный кружок во Дворце пионеров. Когда ему было 24 года, Ефим стартовал в «высшей лиге»: во Всесоюзном первенстве, будучи кандидатом в мастера спорта, взял «серебро». Вскоре получил звание гроссмейстера.

Одессу-маму он не подвёл: четырежды становился чемпионом Украины (1950-1959 гг.). Он 23 раза выступал в чемпионатах СССР, дважды став победителем – в 1955 и 1979 годах. В составе сборной Союза ССР становился семь раз победителем Всемирных шахматных Олимпиад и 6 раз – чемпионатов Европы

Ефим Геллер создал три книги – “За шахматной доской” (Одесса, 1962), “Победа в Мерано” (1982), “Староиндийская защита” (1980). Последнюю перевели в Нидерландах и выпустили в том же году — как учебное пособие.

Умер Ефим Петрович Геллер 17 ноября 1998 года. С 2005 года в Одессе проводились турниры памяти Геллера. Мои поиски в Сети упоминаний об этом Мемориале после 2015 года успехом не увенчались…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса