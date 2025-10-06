Ключевые моменты:

На сайте президента Украины появилась петиция о капитальном ремонте и очистке ливневой канализации в Одессе;

Инициатива предусматривает разработку государственной или региональной программы модернизации, систематический контроль и привлечение дополнительных ресурсов;

Для рассмотрения петиции президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов; на момент публикации из всего 359.

Как отмечает автор обращения Владислав Сазоненко, каждый год Одесса страдает от значительных подтоплений во время сильных ливней.

«Из-за неудовлетворительного состояния ливневой канализации улицы, дворы, подвалы жилых домов, объекты инфраструктуры и транспорт оказываются в воде. Это наносит существенный материальный ущерб жителям, бизнесу и городскому хозяйству, а также создает опасность для жизни и здоровья граждан. Проблема носит системный характер и в течение многих лет не решается должным образом. Локальные мероприятия (частичная прочистка отдельных участков) не дают желаемого результата. Необходим комплексный капитальный ремонт и регулярное обслуживание ливневой канализации в масштабах всего города», – сказано в тексте петиции.

Автор инициативы просит президента:

инициировать разработку и финансирование государственной или региональной программы модернизации и ремонта ливневой канализации в Одессе;

обеспечить систематический контроль за очисткой и техническим обслуживанием ливневых коллекторов;

рассмотреть возможность привлечения дополнительных ресурсов (государственных, областных, международных грантовых программ) для решения проблемы.

«Своевременное решение этого вопроса позволит существенно снизить риски подтоплений, сохранить здоровье и имущество граждан, а также улучшить экологическую и санитарную ситуацию в Одессе», – полагает Владислав Сазоненко.

Напомним, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов. На момент написания этой новости инициативу поддержали 359 человек.

Сбор подписей продолжается. Отдать голос в поддержку петиции можно в течение 90 дней.

Как сообщалось, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

По официальной информации мэрии, сильнейший ливень привел к гибели 9 человек, включая одного ребенка. Еще три человека были травмированы.

