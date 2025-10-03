Ключевые моменты:

Жертвами непогоды стали 9 человек, 3 — травмированы. Обстоятельства гибели ещё двух человек устанавливаются.

Семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен.

Повреждено 868 домов, затоплены подвалы, необходима замена котлов. Пострадавшим помогут оформить компенсации до 190 тыс. грн.

Коммунальщики и спасатели работают круглосуточно. Очищают дворы, сушат подвалы, восстанавливают дороги.

Полностью устранить последствия планируют за две недели.

Мэр Одессв о погибших, помощи и восстановлении

Официально — 9 погибших

Сильнейший ливень, который прошел в Одессе 30 сентября, привел к гибели 9 человек, включая одного ребёнка. Ещё трое были травмированы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём телеграм-канале 3 октября.

Мэр подписал распоряжение о выплате семьям погибших по 100 тысяч гривен. По двум другим погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие — возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.

По теме: Зеленский взял под контроль ситуацию в Одессе после мощного ливня и гибели 10 человек

Повреждения домов и инфраструктуры

В результате ливня повреждены 868 домов, из них 286 — частные, 582 — многоквартирные, в которых пострадали 723 квартиры. Обследовано уже 701 здание.

На текущий момент 30 домов ещё нуждаются в откачке воды, 14 из них — частные. Повреждены десятки газовых котлов — по предварительным подсчётам, потребуется замена 70 единиц. Общая сумма ущерба превышает 130 миллионов гривен.

Горожане, чьи дома пострадали, могут получить финансовую помощь:

владельцы квартир — до 87 500 грн;

владельцы частных домов — до 190 000 грн.

Обратиться можно в районную администрацию по месту жительства. В случае поддержки от государства сумма выплат может быть увеличена.

На утро 3 октября без света остаются 220 потребителей, из них 203 — это квартиры.

Работа транспорта, школ и детских садов

Транспорт работает почти в штатном режиме. Не ходит только трамвай №20 — повреждены рельсы. Трамваи №1 и №7 курсируют по изменённым маршрутам.

Учебные заведения открыты, за исключением восьми школ (перешли на «дистанционку») и двух детсадов. Медучреждения функционируют без перебоев.

Открыто 160 пунктов несокрушимости — их уже посетили 270 человек.

Коммунальщики работают без выходных

С раннего утра последствия непогоды устраняют 78 единиц техники и более 800 человек. Продолжается расчистка улиц, дворов, подвалов, вывоз мусора. Только в Киевском районе уже убрали более 230 кубометров отходов. Работы планируют завершить в течение двух недель — в первую очередь в частном секторе.

Отдельную благодарность мэр выразил спасателям ГСЧС — они активно помогают коммунальщикам в ликвидации последствий.

Труханов готов объяснить, почему это произошло

«Почему погибло столько людей? Как это стало возможным?» — эти вопросы, по словам мэра, звучат всё чаще.

— Я проанализировал нашу работу с 2014 года и готовлю объективную обширную информацию, подкрепленную документально: что сделано, какие есть проблемы и в целом о состоянии системы водоотведения и канализации, — заявил Труханов.

Накануне трагедии мы спросили одесситов на улицах города: кто из мэров больше всего сделал для Одессы и её жителей: Боделан, Гурвиц, Костусев или Труханов? Ответы порой удивляли.