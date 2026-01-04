Ключевые моменты:

Дефицит учителей и отсутствие укрытий

Заместитель руководителя Одесской городской военной администрации Ольга Лозова заявила, что в городе ощутим острый дефицит учителей, а некоторые школы и садики до сих пор функционируют без надлежащих укрытий.

Глава отметила, что в образовательной сфере Одессы не хватает более 500 специалистов. Особенно критична ситуация с преподавателями физики и химии. Правда, эта тенденция наблюдалась еще до начала полномасштабного вторжения.

Лозовая среди основных причин назвала недостаточный престиж педагогического дела. Соответственно, город усиливает партнерство с университетами, акцентируя на программах по физике, химии, математике и технологиям. В результате, учащиеся получат больше практических задач, экспериментов и примеров применения знаний в реальной жизни.

Что касается проектов подземных классов, то сейчас 123 одесские школы проводят занятия очно или в гибридном режиме. Чиновница добавила, только в трех заведениях отсутствуют укрытия из-за конструктивных особенностей, поэтому там переходят на обучение в других школах или онлайн.

По ее словам, в ближайшее время укрытия превратят в настоящие учебные зоны. Два первых подземных класса запустят в январе с помощью немецкого GIZ. Еще восемь просторов обустроят за счет других доноров. Кроме того, город инвестирует в 14 укрытий из собственного бюджета и обращается за госсубвенцией.

Лозовая отметила, что в дошкольных учреждениях ситуация похожая. Ведь около 70% имеют укрытие и работают полноценно, остальные нет. В них создают очередные группы или ожидают ресурсов на обустройство.

