Ключевые моменты:
- Одесса адаптирует школы к тревогам: запускают подземные классы для непрерывного обучения.
- Дефицит учителей.
- 123 школы работают очно и гибридно.
- 3 школы без укрытий.
- Запускают подземные классы.
Дефицит учителей и отсутствие укрытий
Заместитель руководителя Одесской городской военной администрации Ольга Лозова заявила, что в городе ощутим острый дефицит учителей, а некоторые школы и садики до сих пор функционируют без надлежащих укрытий.
Глава отметила, что в образовательной сфере Одессы не хватает более 500 специалистов. Особенно критична ситуация с преподавателями физики и химии. Правда, эта тенденция наблюдалась еще до начала полномасштабного вторжения.
Лозовая среди основных причин назвала недостаточный престиж педагогического дела. Соответственно, город усиливает партнерство с университетами, акцентируя на программах по физике, химии, математике и технологиям. В результате, учащиеся получат больше практических задач, экспериментов и примеров применения знаний в реальной жизни.
Что касается проектов подземных классов, то сейчас 123 одесские школы проводят занятия очно или в гибридном режиме. Чиновница добавила, только в трех заведениях отсутствуют укрытия из-за конструктивных особенностей, поэтому там переходят на обучение в других школах или онлайн.
По ее словам, в ближайшее время укрытия превратят в настоящие учебные зоны. Два первых подземных класса запустят в январе с помощью немецкого GIZ. Еще восемь просторов обустроят за счет других доноров. Кроме того, город инвестирует в 14 укрытий из собственного бюджета и обращается за госсубвенцией.
Лозовая отметила, что в дошкольных учреждениях ситуация похожая. Ведь около 70% имеют укрытие и работают полноценно, остальные нет. В них создают очередные группы или ожидают ресурсов на обустройство.
Также читайте: Украинские женщины рассказали, почему, несмотря на войну, возвращаются из «безопасной» эмиграции.