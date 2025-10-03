Ключевые моменты:

Во время стихии в Одессе огибла сотрудница областной администрации 23-летняя Надежда Мишей. Её тело нашли в переулке Эйзенштейна.

Целая семья погибла в затопленном доме в том же переулке, где волной затопило цокольный этаж.

Два человека погибли на улице Балковской. Тело Юлии Нефедовой нашёл муж, после того как потерял с ней связь.

Ливень в Одессе: кто стал жертвами стихии

В Одесской областной военной администрации подтвердили гибель своей коллеги — 23-летней Надежды Мишей. Девушка работала в управлении градостроительства и архитектуры. Она пропала во время сильного ливня вечером 30 сентября.

Последний раз Надежда выходила на связь после 19:00. Информация о её исчезновении распространялась в соцсетях, и многие подключились к поискам.

Как сообщили в ОВА, тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна. О ее смерти сообщили только сейчас — из уважения к родителям, которые на тот момент находились за границей.

Там же, в этом переулке, спасатели обнаружили тела пятерых погибших переселенцев из Донецкой области: двух мужчин, двух женщин и ребёнка — девочки около восьми лет. Семья жила в цокольной квартире, которую внезапно затопило мощным потоком воды. Спастись они не успели.

Тела еще двух жертв потопа найдены на улице Балковской. Одной из жертв стала Юлия Нефедова. Женщина ехала на машине, но из-за потопа была вынуждена остановиться и выйти на перекрёстке со спуском Степана Олейника. Она прошла всего 20 метров, как её унесло потоком.

Её муж, Владимир, разговаривал с ней по телефону всего за две минуты до трагедии. Через четыре часа он нашёл тело жены — в 150 метрах от места, где её смыло.

По официальной информации, в результате ливня в Одессе 30 сентября погибли 10 человек. Это одна из самых трагических погодных катастроф в регионе за последние годы.

