Ключевые моменты:

Одесса завершает тестирование автобусов, полученных от других громад.

Тестирование длилось 3 января, продолжается 4 января.

С 5 января автобусы выйдут на маршруты Одессы и будут перевозить пассажиров бесплатно.

Графики и маршруты будут обнародованы 4 января.

По информации пресс-службы Одесской МВА, вчера, 3 января, шла обкатка автобусов, которые город получил как помощь от других громад. Также в Одессу прибыли автобусы еще и от Мариупольского громады. Соответственно, тестирование общественного транспорта продолжится сегодня.

Сергей Лысак заявил, что 5 января автобусы уже выйдут на улицы Одессы и будут курсировать бесплатно. Маршруты и графики будут обнародованы в течение дня 4 января.

Напомним, всего в Одессу прибыло около 40 автобусов: Львовская и Кропивницкая громады предоставили по 10 автобусов, Николаевская и Житомирская — по 5, Мариупольская и Винницкая — по 3. К поддержке также присоединилась Белоцерковская громада. Автобусы передаются временно – на период устранения последствий проблем с электроснабжением.

