Ключевые моменты:

По состоянию на 12:00 выпало 41,5 мм осадков, на 15:00 — уже 68 мм при месячной норме 42 мм.

Полностью перекрыты улицы: Балковская, Атамана Головатого/Прыгуна, Среднефонтанская, Французский бульвар, Черняховского и ряд других.

Подробности событий

Мощный ливень обрушился на Одессу в ночь на 30 сентября и продолжается в течение дня. По словам синоптиков, к концу дня дождь достигнет критерия «сильный» (50-79 мм).

Больше всего осадков на 10:00 зафиксировали в Совиньоне — 76 мм, Александровке — 67,1 мм, Большом Фонтане и Чубаевке — по 47,5 мм.

Полностью или частично перекрыто движение на многих улицах Одессы. Из-за подтопления не работают трамваи №7, 13, 20 и 27, троллейбусы №8 и №10 курсируют по сокращенным маршрутам.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 45 единиц техники и 323 работника для ликвидации последствий. ГСЧС работает на шести локациях — четырех в Одессе и двух в Черноморске, откачивает воду и освобождает автомобили из водных ловушек.

По сообщению одесской мэрии, затруднено движение по следующим улицам:

Химическая/Промышленная — движение есть

Ширяевский переулок, Церковная — движение затруднено

Балковская (суд) — движение перекрыто

Атамана Головатого/Прыгуна — движение перекрыто

Черноморского Казачества/Газовый — движение затруднено

Центральный аэропорт — движение затруднено

28 бригади -рух ускладнений

Леси Украинки (суд) — движение затруднено

Среднефонтанская — движения нет

Независимость — движение затруднено

Французский бульвар – движения нет

Черняховского – движения нет

Небесной Сотни, 83 – движение перекрыто

Князя Ярослава Мудрого, 27а – движение перекрыто

Семья Глодан, 18 — движение перекрыто

Чикаленка, 46/1 — рух перекрито

Марсельская — движение затруднено

Филатова — движение затруднено

Вададурского/

Бабаджаняна — движение затруднено

Варненская 2/2 – движение перекрыто

Приморская/Газовый – подтоплено, движение затруднено

