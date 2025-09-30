Ключевые моменты:

  • По состоянию на 12:00 выпало 41,5 мм осадков, на 15:00 — уже 68 мм при месячной норме 42 мм.
  • Полностью перекрыты улицы: Балковская, Атамана Головатого/Прыгуна, Среднефонтанская, Французский бульвар, Черняховского и ряд других.

Подробности событий

 

Мощный ливень обрушился на Одессу в ночь на 30 сентября и продолжается в течение дня. По словам синоптиков, к концу дня дождь достигнет критерия «сильный» (50-79 мм). 

Больше всего осадков на 10:00 зафиксировали в Совиньоне — 76 мм, Александровке — 67,1 мм, Большом Фонтане и Чубаевке — по 47,5 мм.

Полностью или частично перекрыто движение на многих улицах Одессы. Из-за подтопления не работают трамваи №7, 13, 20 и 27, троллейбусы №8 и №10 курсируют по сокращенным маршрутам. 

Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 45 единиц техники и 323 работника для ликвидации последствий. ГСЧС работает на шести локациях — четырех в Одессе и двух в Черноморске, откачивает воду и освобождает автомобили из водных ловушек.

По сообщению одесской мэрии, затруднено движение по следующим улицам:

Химическая/Промышленная — движение есть

  • Ширяевский переулок, Церковная —  движение затруднено
  • Балковская (суд) — движение перекрыто
  • Атамана Головатого/Прыгуна — движение перекрыто
  • Черноморского  Казачества/Газовый — движение затруднено
  • Центральный аэропорт —  движение затруднено
  • 28 бригади -рух ускладнений
  • Леси Украинки (суд) — движение затруднено
  • Среднефонтанская — движения нет
  • Независимость — движение затруднено
  • Французский бульвар – движения нет
  • Черняховского – движения нет
  • Небесной Сотни, 83 – движение перекрыто
  • Князя Ярослава Мудрого, 27а – движение перекрыто
  • Семья Глодан, 18 — движение перекрыто
  • Чикаленка, 46/1 —  рух перекрито
  • Марсельская — движение затруднено
  • Филатова — движение затруднено
  • Вададурского/
  • Бабаджаняна — движение затруднено
  • Варненская 2/2 – движение перекрыто
  • Приморская/Газовый – подтоплено, движение затруднено

