Ключевые моменты:
- По состоянию на 12:00 выпало 41,5 мм осадков, на 15:00 — уже 68 мм при месячной норме 42 мм.
- Полностью перекрыты улицы: Балковская, Атамана Головатого/Прыгуна, Среднефонтанская, Французский бульвар, Черняховского и ряд других.
Подробности событий
Мощный ливень обрушился на Одессу в ночь на 30 сентября и продолжается в течение дня. По словам синоптиков, к концу дня дождь достигнет критерия «сильный» (50-79 мм).
Больше всего осадков на 10:00 зафиксировали в Совиньоне — 76 мм, Александровке — 67,1 мм, Большом Фонтане и Чубаевке — по 47,5 мм.
Полностью или частично перекрыто движение на многих улицах Одессы. Из-за подтопления не работают трамваи №7, 13, 20 и 27, троллейбусы №8 и №10 курсируют по сокращенным маршрутам.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме: задействовано 45 единиц техники и 323 работника для ликвидации последствий. ГСЧС работает на шести локациях — четырех в Одессе и двух в Черноморске, откачивает воду и освобождает автомобили из водных ловушек.
По сообщению одесской мэрии, затруднено движение по следующим улицам:
Химическая/Промышленная — движение есть
- Ширяевский переулок, Церковная — движение затруднено
- Балковская (суд) — движение перекрыто
- Атамана Головатого/Прыгуна — движение перекрыто
- Черноморского Казачества/Газовый — движение затруднено
- Центральный аэропорт — движение затруднено
- 28 бригади -рух ускладнений
- Леси Украинки (суд) — движение затруднено
- Среднефонтанская — движения нет
- Независимость — движение затруднено
- Французский бульвар – движения нет
- Черняховского – движения нет
- Небесной Сотни, 83 – движение перекрыто
- Князя Ярослава Мудрого, 27а – движение перекрыто
- Семья Глодан, 18 — движение перекрыто
- Чикаленка, 46/1 — рух перекрито
- Марсельская — движение затруднено
- Филатова — движение затруднено
- Вададурского/
- Бабаджаняна — движение затруднено
- Варненская 2/2 – движение перекрыто
- Приморская/Газовый – подтоплено, движение затруднено
