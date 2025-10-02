Ключевые моменты:

Спасатели завершили поиски: 10 погибших, более 380 человек спасены.

Откачка воды продолжается: более 60 объектов уже восстановлены, еще 30 — в работе.

Самая сложная ситуация — с затопленными подземными паркингами и укрытиями.

В Одессе подключили круглосуточные дежурные службы, чтобы люди могли получить информацию и обратиться за помощью.

Ликвидация последствий ливня в Одессе

В Одессе завершены поисково-спасательные работы после разрушительного ливня. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сейчас все силы направлены на восстановление инфраструктуры. Глава ГСЧС Андрей Даник лично работает на месте.

Хорошая новость — больше жертв не обнаружено. Всего погибло 10 человек, более 380 — удалось спасти. Все обращения от жителей обработаны.

На более чем 60 объектах спасатели уже откачали воду и подготовили территории для восстановления. Работы продолжаются еще примерно на 30 участках.

Сложнее всего шла откачка воды из подземных паркингов — именно там скопилось больше всего воды. Используются почти 130 мотопомп, а также помощь спасателей из других регионов. Из паркингов уже откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Из 42 затопленных в городе укрытий воду откачали с 40. Осталось еще два, где работы продолжаются.

Высокая эффективность спасательной операции стала возможной благодаря подготовке, технике и опыту сотрудников ГСЧС. За короткое время были расчищены огромные площади.

Для одесситов работают круглосуточные экстренные службы

«Защитные сооружения гражданской защиты»:

0933353059,

0487630232,

0487481509,

0487531126

«Спасательно-водолазная служба»:

0982581724,

0487933901,

0487933902,

0487933903

