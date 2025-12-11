Ключевые моменты:

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что требование полного запрета русскоязычных версий сайтов является реакцией на «колониальную тень» русского языка в украинском пространстве.

Уполномоченная подчёркивает: государство должно действовать в соответствии с законом, а требование петиции противоречит ст. 27 языкового закона.

Ивановская подчеркнула, что деколонизация не должна повторять репрессивные подходы империи: «Мы строим Украину, а не копируем Россию».

Возможность законодательно запретить только русскую версию сайтов требует дополнительной проработки, на данный момент юридического механизма нет.

По её словам, государство должно активнее развивать просветительскую социальную рекламу, чтобы напоминать об обязательности выполнения языкового законодательства.

Петиция о запрете русскоязычных версий уже собрала более 25 тыс. голосов и требует законодательных изменений и ответственности для нарушителей.

По ее словам, популярность соответствующей петиции свидетельствует об усталости общества от «колониальной тени» русского языка в публичном пространстве.

«Нужно сказать, что эта дискуссия вокруг петиции, которая требует полного запрета русскоязычных версий сайтов, — это свидетельство или симптом нашей глубокой боли, которой больно наше общество. Украинцы устали от этой тени колониального языка в публичном пространстве, стремятся очистить цифровую среду и хотят видеть онлайн ту Украину, за которую каждый день борются наши защитники. Эти чувства нельзя игнорировать, они справедливы», — сказала Ивановская.

В то же время она отметила, что государство обязано действовать согласно закону, а не эмоциям. В частности, требование петиции противоречит статье 27 закона «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая допускает наличие других языковых версий сайта, если украинская версия является основной.

«То есть сам закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах. Как только мы переходим эту грань приоритета и движемся в сторону полного запрета, мы нарушаем конституционные гарантии. И как следствие — открываем дверь для международных жалоб. И даём нашему оппоненту, нашему врагу удобный повод обвинять Украину в языковых репрессиях», — отметила уполномоченная.

Языковой омбудсмен также напомнила, что доминирование русского в украинском медиапространстве — результат многовековой политики русификации. Украина, подчеркнула она, имеет моральное право на языковую деколонизацию, однако этот процесс не должен повторять репрессивные практики империи. «Мы строим Украину, а не копируем Россию», — заявила Ивановская.

Комментируя возможность законодательной нормы, которая позволяла бы другие языковые версии, но не русскую, она отметила, что такую инициативу можно было бы проработать. В то же время на данный момент нет правового инструмента, который позволил бы запретить русскоязычные версии сайтов.

Ивановская также добавила, что какой-то прагматической причины использовать на ресурсах язык государства-агрессора нет, и это необоснованно. Она подчеркнула, что государство должно активнее развивать просветительскую социальную рекламу и напоминать об обязательности выполнения языкового закона.

Напомним, 10 декабря петиция к Кабинету министров с требованием запретить русскоязычные версии сайтов собрала необходимое количество голосов. На сегодняшний день петицию поддержали уже 25 653 гражданина.

Автор документа считает, что русскоязычные страницы являются колониальным пережитком и угрозой информационной безопасности, а потому призывает правительство подать в парламент законопроект об их полном запрете, а также предусмотреть ответственность владельцев ресурсов за нарушение.

Действующий закон «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного» определяет, что сайты органов власти, государственных и коммунальных предприятий, украинских медиа, а также бизнесов, работающих в Украине, должны иметь версию на государственном языке. При этом допускается существование других языковых версий, но украиноязычная должна быть основной, содержать не меньше информации и загружаться по умолчанию для пользователей из Украины.