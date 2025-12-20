Ключевые моменты:

Владимир Зеленский инициировал расследование в отношении руководства ПВО из-за регулярных проблем с защитой Одесской области от атак РФ.

Из-за сложной ситуации в регионе рассматривается вопрос замены командующего воздушным командованием «Юг».

В области проводятся работы по обеспечению населения всем необходимым, однако точные сроки восстановления инфраструктуры пока не озвучиваются.

Об этом заявил сегодня, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Что касается Одессы: безусловно, я сразу понимал, что там происходит после массовых ударов, мы провели несколько совещаний в онлайн-формате», – сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что поставил задачу – обеспечить людей самым необходимым – продуктами, топливом, лекарствами. Однако точные сроки восстановления предпочел не озвучивать.

«На месте мой зам по региональной политике Виктор Микита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер Алексей Кулеба, который отвечает также за это направление, и местная власть… Разбираемся с ответственными за ПВО. Почему на Одещине так много проблем? Этот диалог будет между мной и главнокомандующим Сырским», – отметил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что из-за ситуации в Одессе рассматривают замену Дмитрия Карпенко на должности командующего ПВК «Юг».

«Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что нужно реагировать вовремя и быстро, чтобы максимально защищать людей, Одессу и другие регионы», – заявил президент.

Вы также можете узнать: Дорога через Днестровский лиман должна была стать альтернативой мостам в Затоке и Маяках: подробности.