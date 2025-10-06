Ключевые моменты

На пункте пропуска «Рени-авто» в Одесской области пограничники остановили 60-летнего украинца, в сумке которого нашли старинные книги.

Издания 1883 и 1904 годов могут представлять культурную или историческую ценность.

Книги изъяли, а на мужчину составили административный протокол за недекларирование.

Редкие книги на границе: что пытался вывезти украинец

На границе Украины и Румынии, в пункте пропуска «Рени-авто», сотрудники Госпогранслужбы остановили 60-летнего гражданина Украины. Во время проверки его вещей в сумке обнаружили два старинных издания: «Sämmtliche Werke» (выпущена в 1883 году) и «Gesammelte Schriften» (1904 года).

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, по предварительным оценкам, книги могут быть редкими литературными памятниками конца XIX — начала XX века. Их культурную или историческую ценность определит специальная экспертиза.

Читайте также: В Одессе наградили победителей конкурса «Книголюб-2025»: в чём состязались участники

До получения результатов книги временно изъяты. Представители таможни оформили административный протокол по статье 471 Таможенного кодекса Украины — за недекларирование товаров при пересечении границы. Окончательное решение по делу примет суд.

Напомним, в Одесскую национальную научную библиотеку отправили мобильную станцию ARK 1, оборудованную для очистки, дезинфекции, осушения и реставрации книг и документов. Благодаря компактным размерам и мобильности ее можно быстро развернуть без специальной техники, а при отсутствии электричества она работает от генератора.