Зеленский взял под контроль ситуацию в Одессе после мощного ливня и гибели 10 человек

Ключевые моменты:

Президент Зеленский взял на контроль ситуацию в Одессе после мощного ливня, который привел к гибели 10 человек;

Вице-премьер Алексей Кулеба проведет проверку обстоятельств трагедии, а в пятницу, 3 октября, представит доклад;

В восстановительных работах участвуют ГСЧС Украины и Национальная полиция.

Об этом Зеленский сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Ужасная ситуация в Одессе на днях – девять человек (в настоящее время их число выросло до 10-ти – ред.) погибли от стихийного бедствия, в том числе ребенок. Мои соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении президента.

В среду, 1 октября, вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе и выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии.

«Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия. В эту пятницу (3 октября – ред.) ожидаю подробного доклада», – добавил Зеленский.

Он также отметил, что к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины и Национальная полиция.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.

Удар стихии привел к человеческим жертвам: в настоящее время известно о 10 погибших, в их числе 23-летняя девушка, которую унесло течением, и семья, проживавшая на цокольном этаже, в том числе восьмилетний ребенок.

Фото 24 канала