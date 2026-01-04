Ключевые моменты:
- Старт 5 января.
- Бесплатные социальные автобусы заменяют трамваи и троллейбусы, охватывают ключевые районы Одессы.
- График курсирования автобусов.
Основные маршруты
ул. Канатная (Куликово поле) – 14 в. Большого Фонтана» (новый маршрут, дублирует трамвайный маршрут №17).
- Отправление от ул. Канатной (Куликово поле): с 06:30 до 19:00
- Отправление от 14 в. Большого Фонтана: с 06:30 до 20:00
Интервал движения 8-10 минут в час пик. В течение дня автобусы будут работать с интервалом движения 25-30 минут.
«ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал» (новый маршрут фактически дублирует трамвайные маршруты № 7 и № 26).
- Отправление от ул. Архитекторской: с 06:00 до 19:00
- Отправление от Железнодорожного вокзала (Старосенная площадь) с 06:40 до 20:00
Интервал движения 10-15 минут в час пик. В течение дня автобусы будут работать с интервалом движения 20-25 минут.
«ул. Инглеге – ул. Ришельевская» (дублирует троллейбусный маршрут №9).
- Отправление от ул. Космонавтов (угол ул. Инглеге): с 06:30 до 19:00
- Отправление от ул. Ришельевской: с 07:20 до 20:00
Интервал движения 10-15 минут в час пик. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-30 минут.
«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (работает на период отсутствия движения трамвайных маршрутов № 1 и № 7 по проспекту Князя Владимира Великого).
Интервал движения 10-15 минут в час пик. В течение дня автобусы работают с интервалом движения 20-25 минут.
«ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»
- Отправление от ул. Святослава Рихтера (конечная остановка троллейбусного маршрута №12): 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.
- Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.
«Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная»
- Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от зуп. “Западное кладбище”, 0: 14:50).
- Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы к Западному ц).
В течение недели, при подготовке дополнительных автобусов, запустят маршруты по траекториям трамваев №5, №15 и троллейбусов №3, №8. График опубликуют раздельно.
