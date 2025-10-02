И сегодня мы поделимся с вами фото нашего корреспондента, который посмотрел, как выглядит сейчас город и некоторые дома одесситов.

Напомним, в тот ставший для многих из нас тяжелым день на Одессу обрушился мощный ливень. По данным синоптиков, всего за несколько часов в городе выпала двухмесячная норма осадков. И, естественно, никакие ливневки не могли удержать этот напор. Как итог – затопленные улицы, подтопленные дома, упавшие деревья, оборванные провода…

Многострадальная Балковская и не только:

Одесса после ливня
Одесса после мощного ливня
Одесса после мощного ливня, КАМАЗ

А это уже улица Левитана, где буквально ушли под землю маршрутка №127 и легковушка:

На Левитана
На Левитана2
На Левитана3
На Левитана4
На Левитана5
На Левитана6
На Левитана7

А так выглядят сейчас дома некоторых пострадавших от потопа одесситов:

О последствиях мощного ливня в Одессе
О последствиях мощного ливня в Одессе2
О последствиях мощного ливня в Одессе3
О последствиях мощного ливня в Одессе4
О последствиях мощного ливня в Одессе5
О последствиях мощного ливня в Одессе6
О последствиях мощного ливня в Одессе7
О последствиях мощного ливня в Одессе8

Напомним, число жертв стихии в Одессе выросло до 10.

