И сегодня мы поделимся с вами фото нашего корреспондента, который посмотрел, как выглядит сейчас город и некоторые дома одесситов.

Напомним, в тот ставший для многих из нас тяжелым день на Одессу обрушился мощный ливень. По данным синоптиков, всего за несколько часов в городе выпала двухмесячная норма осадков. И, естественно, никакие ливневки не могли удержать этот напор. Как итог – затопленные улицы, подтопленные дома, упавшие деревья, оборванные провода…

Многострадальная Балковская и не только:

А это уже улица Левитана, где буквально ушли под землю маршрутка №127 и легковушка:

А так выглядят сейчас дома некоторых пострадавших от потопа одесситов:

Напомним, число жертв стихии в Одессе выросло до 10.