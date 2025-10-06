Ключевые моменты:

После трагедии 30 сентября, унесшей жизни одесситов, экстремал и боевой медик Евгений Лата проверил состояние ливневых коллекторов под Балковской и Пересыпским мостом;

Результат проверки: магистральные туннели частично чистые, но второстепенные — почти полностью забиты илом и мусором;

По словам Латы, такие потопы будут повторяться, если город не адаптируется к изменению климата и не модернизирует дренажную систему.

Об этом одессит рассказал на своей странице в «Фейсбуке» и опубликовал снятое на месте видео.

«30 сентября 2025 года произошла трагедия, унесшая жизни минимум 10 человек. Многие машины и имущество были уничтожены. Одесские власти сказали, что все под контролем и проблема лишь в аномально большом количестве выпавшего за день дождя. Тем не менее, мы решили спуститься в коллектор под улицей Балковской, местом, которое не выдерживает никаких дождей, чтобы проверить состояние коллекторов, которые должны отводить дождевые воды», – поясняет свое решение Евгений Лата.

Как показала проверка, большие магистральные туннели более или менее чистые, но имеют проблемные узлы, где накопилось много мусора. А вот второстепенные дренажные тоннели почти полностью забить илом и мусором и практически не функционируют.

«У нас не получится все сваливать на дождь. Климат меняется и нам придется адаптироваться к новым условиям. Таких трагедий будет становиться больше, если городские власти и все мы не начнем работать над адаптацией наших городов к аномальным дождям и снегу», – к такому выводу пришел экстремал после осмотра коллектора.

Ранее одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила районы и улицы города, имеющие наибольший риск подтоплений.