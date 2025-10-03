Ключевые моменты:

Трагедия произошла на улице Балковской: Юлия Нефедова пыталась пройти по затопленной дороге, когда её унесло сильным потоком воды.

Поиски длились четыре часа: Владимир сам, без поддержки служб, нашёл тело супруги в 150 метрах от места трагедии.

Похороны Владимир организовал за свой счёт, помощи от властей он не получил. У Юлии остался семилетний сын.

Женщину смыло потоком воды в Одессе

Трагедия произошла 30 сентября во время сильнейшего наводнения из-за ливня. Владимир Нефедов рассказал, что его жена Юлия не смогла проехать дальше по улице Балковской и вышла из машины на углу со спуском Степана Олейника. Пройдя всего 20 метров, она оказалась в центре мощного потока и исчезла под водой. Владимир разговаривал с ней по телефону буквально за две минуты до трагедии.

Когда стало ясно, что Юлию унесло, Владимир начал поиски сам. Он искал жену четыре часа, без какой-либо поддержки со стороны экстренных служб. Полиция, по его словам, предложила «прийти завтра и написать заявление». В итоге он сам нашёл тело жены — оно зацепилось за столб в 150 метрах от места, где ее унесло.

«Я взрослый мужчина, многое видел, но я кричу второй день подряд. Когда я ее нашел, на ней живого места не было…», — говорит Владимир. Ещё более страшным стало то, что без мамы остался маленький сын — мальчику всего семь лет.

2 октября Владимир похоронил жену за свой счет, не получив ни поддержки, ни даже звонка от властей.

Мужчина возмущен бездействием городских служб. Он уверен: трагедии можно было избежать, если бы ливневки были прочищены, дорогу перекрыли, людей предупредили об опасности.

«Я хочу, чтобы виновные понесли наказание. Этого можно было избежать, если бы все службы работали как положено. Это нонсенс, что люди гибнут из-за дождя», — уверен мужчина.

