Ключевые моменты:

Расул Гулиев занял третье место на чемпионате Европы U-23 в Будапеште.

Украина получила восемь медалей и стала третьей в командном зачете.

Бронза чемпионата Европы: успех одесского бокса

Украинский боксер Расул Гулиев, представляющий Одесскую область, стал бронзовым призером чемпионата Европы U-23. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия) под эгидой World Boxing и собрали более 300 спортсменов из 30 стран. Украинская сборная показала уверенный результат, заняв третье место в общекомандном зачёте и завоевав восемь медалей. Это ещё раз подтверждает высокий уровень и стабильность отечественной школы бокса.

В Одессе отмечают, что успех Гулиева — результат работы всей команды. Тренеры Нуреддин Алибейли и Азер Мустафаев обеспечили боксеру профессиональную подготовку, а федерации бокса Украины и Одесской области поддержали спортсмена организационно.

В ОВА поблагодарили наставников за их труд и отметили важность развития бокса в регионе.

Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга завоевала бронзовую награду в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Каире