— Путин сказал, что Россия отрежет Украину от Черного моря! А ты что смеешься?

— Да так, анекдот вспомнил. «О чем думал экипаж крейсера “Москва”? Лучше бы мы пошли на@уй!».

На фото — Уникальные кадры. Москва отрезает Украину от Черного моря:

Для отрезания Украины от моря Путин может использовать:

— крейсер «Москва»,

— сторожевой корабль «Адмирал Макаров»,

— корвет «Сергей Котов»,

— пять БДК (Минск, Оленегорский горняк, Новочеркасск, Саратов, Цезарь Куников),

— три МРК («Аскольд», «Великий Устюг», «Самум»)

— ДЭПЛ «Ростов-на-Дону»,

— ряд вспомогательных судов.

А, нет, не сможет…

2025-год: как Уиткофф пытается договариться с Путиным…

