— Путин сказал, что Россия отрежет Украину от Черного моря! А ты что смеешься?
— Да так, анекдот вспомнил. «О чем думал экипаж крейсера “Москва”? Лучше бы мы пошли на@уй!».
На фото — Уникальные кадры. Москва отрезает Украину от Черного моря:
Для отрезания Украины от моря Путин может использовать:
— крейсер «Москва»,
— сторожевой корабль «Адмирал Макаров»,
— корвет «Сергей Котов»,
— пять БДК (Минск, Оленегорский горняк, Новочеркасск, Саратов, Цезарь Куников),
— три МРК («Аскольд», «Великий Устюг», «Самум»)
— ДЭПЛ «Ростов-на-Дону»,
— ряд вспомогательных судов.
А, нет, не сможет…
2025-год: как Уиткофф пытается договариться с Путиным…
Читайте также: Кофе с характером и мама Васи в подарок: одесский юмор на уличной рекламе
Спросить AI: