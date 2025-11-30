Ключевые моменты:

Анжелика Терлюга завоевала бронзу ЧМ-2025 в Каире.

Это первая медаль Украины на турнире.

В бою за третье место одесситка победила чилийку Валентину Торо (6:4).

Спортсменка вернулась к спорту после паузы — в 2024 году она стала мамой.

33-летняя Терлюга встретилась в матче с представительницей Чили Валентиной Торо Менезес и выиграла бой со счетом 6:4.

Схватка была драматичной: после поражения в четвертьфинале от египтянки Ахлам Юссеф (3:8) Терлюга получила шанс побороться за медаль благодаря выходу соперницы в финал.

В самом бронзовом финале Терлюга, уступая 1:3, сумела совершить впечатляющий камбэк: за 9 секунд до окончания встречи, когда счет был равным (4:4) и преимущество первого балла (сеншу) было за чилийкой, Анжелика нанесла решающий удар, который принес ей еще два очка (ваза-ари).

Таким образом, финальный счет 6:4 — в пользу украинки.

Этот успех особенно ценен, так как спортсменка вернулась к соревнованиям после паузы — в декабре 2024 года она впервые стала мамой.

Украинка во второй раз подряд занимает третье место на чемпионате мира. На счету Терлюги также серебро Олимпийских игр в Токио. А летом этого года завоевала серебряную медаль Всемирных игр.

В целом на чемпионате в Каире украинские каратисты завоевали три медали.