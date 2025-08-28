Ключевые моменты:
- 18-летний Никита Шеремет из Черноморска выиграл «золото» на ЧМ среди юниоров. Эта медаль стала первой золотой для юниорской сборной Украины на ЧМ;
- Юный пловец победил на дистанции 50 м вольным стилем, результат – 21,99 сек.;
- Никита Шеремет – воспитанник одесской СДЮСШОР «Динамо» по плаванию. Из-за войны вынужден тренироваться в Польше.
Как сообщили в Федерации Украины по плаванию, молодой спринтер Никита Шеремет совершил яркий дебют на юниорском чемпионате мира, став чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем. К тому же, он выполнил норматив Мастера спорта международного класса Украины.
Чемпионат проходил с 19 по 24 августа 2025 года в румынском городе Отопене. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из более чем 80 стран.
В финале Никита показал очень хороший результат – 21,99 секунды, опередив соперников из Великобритании и Италии.
В предварительных заплывах он установил национальный рекорд Украины среди юниоров и повторил мировой юниорский рекорд в полуфинале, показав 21,75 секунды.
Победа Шеремета имеет особое значение для украинского плавания: последний раз «золото» на этой дистанции среди юниоров завоевал Владислав Бухов в 2019 году.
«Несмотря на войну и вынужденные тренировки в Польше, Никита доказал, что он настоящий боец и патриот. Это историческая победа, прославляющая Украину на мировой арене!» – поделились в пресс-службе Черноморской городской территориальной громады.
Никита Шеремет – воспитанник одесской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Динамо» по плаванию. Его наставники – Валентина Мальчик (г. Черноморск), Алла Тимофеева и Александра Курбанова.
