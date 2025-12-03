Ключевые моменты:

Редкую чернозобую гагару нашли на Нижнем Днестре запутанной в рыболовную сеть и с крючком в клюве.

Спасатели нацпарка осторожно освободили птицу; после этого она успешно уплыла.

Событие подчеркивает опасность брошенных снастей для водоплавающих птиц и важность чистых водоемов.

Как рассказали на странице парка в «Фейсбуке», во время патрулирования акватории инспектор и техник-лаборант нацпарка заметили на кромке воды неподвижную птицу. Ей оказалась чернозобая гагара (Gavia arctica) — редкий гость наших широт, который прилетает из Арктики во время миграций или зимовки.

Еще по теме: Зимовать на Одессу из Тундры прилетели первые лебеди-кликуны

Приблизившись к птице, спасатели заметили, что ее тело и лапы были опутаны сетями, а в клюве застрял рыболовный крючок. Гагара не могла летать или нырять, и без посторонней помощи ее шансы выжить были минимальными.

С помощью ножа сотрудники НПП осторожно освободили птицу от шнура и крючка. Сразу после возвращения в воду гагара нырнула, проплыла около 20 метров и уверенно поплыла к устью, получив шанс продолжить свое арктическо-черноморское путешествие.

Напомним, ранее в Одессе спасли раненого пеликана

Ученые отмечают, что чернозобая гагара является индикатором чистых водоемов, а ее появление на Нижнем Днестре подтверждает важность региона как пути миграций птиц с Севера. В то же время ее травмирование показывает, насколько опасны брошенные рыболовные снасти: они остаются в воде годами и представляют угрозу не только гагарам, но и другой фауне — чиркам, кряквам, выдрам, черепахам и рыбам.

Читайте также: Совы покидают Одесскую область: орнитолог рассказал, как люди пытаются их вернуть.