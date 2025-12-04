Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе Одессы мужчина угрожал прохожим ножом и вел себя агрессивно.

Полицейские задержали правонарушителя с применением силы и наручников.

В его действиях усматривают признаки хулиганства.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на днях в Хаджибейском районе.

Как рассказали стражам порядка очевидцы, неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет вел себя неадекватно, кричал и размахивал ножом, пугая прохожих. После этого мужчина направился в сторону кладбища, где его и обнаружили инспекторы полиции.

Заметив полицейских, нарушитель попытался убежать, но правоохранители его задержали, применив физическую силу и наручники.

В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Его доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Одессе женщина зарезала сожителя за запрет пить алкоголь.