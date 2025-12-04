Ключевые моменты:

Силы ПВО сбили большинство дронов, но повреждения все же значительные.

Пострадали жилые дома, административные здания и объект энергетики.

Ранены до шести человек, десяткам жителей оказана психологическая помощь.

Атака беспилотников на Одессу

В ночь на 4 декабря Одесса оказалась под мощной атакой вражеских беспилотников. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, ПВО уничтожила большую часть воздушных целей, однако обломки и ударная волна нанесли ощутимый ущерб.

Повреждены двери и окна семи многоэтажек, административное здание и легковые автомобили. В одном из районов вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Спасатели оперативно его ликвидировали, хотя работу усложняла повторная воздушная тревога.

В отдельных квартирах людей заблокировало из-за выбитых конструкций — двоих удалось деблокировать и передать медикам.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 жителям, в том числе шести детям.

Для людей, чьи дома повреждены, развернули пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и городских служб.

К ликвидации последствий привлекли 17 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС, а также коммунальные службы города.

