Ключевые моменты:
- Силы ПВО сбили большинство дронов, но повреждения все же значительные.
- Пострадали жилые дома, административные здания и объект энергетики.
- Ранены до шести человек, десяткам жителей оказана психологическая помощь.
Атака беспилотников на Одессу
В ночь на 4 декабря Одесса оказалась под мощной атакой вражеских беспилотников. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, ПВО уничтожила большую часть воздушных целей, однако обломки и ударная волна нанесли ощутимый ущерб.
Повреждены двери и окна семи многоэтажек, административное здание и легковые автомобили. В одном из районов вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Спасатели оперативно его ликвидировали, хотя работу усложняла повторная воздушная тревога.
В отдельных квартирах людей заблокировало из-за выбитых конструкций — двоих удалось деблокировать и передать медикам.
По предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 33 жителям, в том числе шести детям.
Для людей, чьи дома повреждены, развернули пункты несокрушимости от ГСЧС, Красного Креста и городских служб.
К ликвидации последствий привлекли 17 единиц техники и 60 спасателей ГСЧС, а также коммунальные службы города.
Читайте также: Путин угрожает «отрезать Украину» от Черного моря