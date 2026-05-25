Ключевые моменты:

Летом в Украине возможны отключения света на 3–4 часа в сутки.

Самая сложная ситуация может возникнуть во время жары и высокой нагрузки на сеть.

Для Одессы перебои со светом могут означать проблемы с водой и рост нагрузки на бизнес.

Отключения света летом 2026 года: прогноз

О риске возвращения графиков отключений сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии «24 каналу».

По его словам, украинская энергосистема остается уязвимой после российских атак, а летом нагрузка традиционно возрастает из-за массового использования кондиционеров.

Дополнительную проблему создает то, что часть атомных энергоблоков сейчас находится в ремонте. Также хуже работают гидроэлектростанции из-за низкого уровня воды, а часть теплоэлектростанций не может полноценно функционировать вне отопительного сезона.

Эксперт считает, что особенно тяжелой может стать ситуация, если жара совпадет с облачной погодой. Тогда солнечная генерация (суммарная мощность бытовых солнечных станций уже превышает 7 гигаватт) не сможет покрыть потребности, а импорт электроэнергии из Европы окажется ограниченным.

В таком случае энергетикам придется вводить ограничения электроснабжения. По прогнозу Закревского, в отдельные периоды украинцы могут оставаться без света по 3–4 часа в сутки.

В Укрэнерго заявляют, что при отсутствии новых массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украина сможет пройти лето без серьезных отключений.

В компании отмечают, что после тяжелого лета 2024 года энергосистема стала более подготовленной. В частности, были изменены графики ремонтов на АЭС, а количество домашних солнечных электростанций значительно выросло.

Тем не менее энергетики продолжают готовиться к разным сценариям, включая возможные новые атаки РФ по объектам энергетики.

Что означают возможные отключения света для Одессы

Риск аварийных отключений

После российских атак по энергетической инфраструктуре Одесса неоднократно оставалась без света на долгие часы. В отдельные периоды в городе вводили как стабилизационные, так и экстренные отключения.

Как писала «Одесская жизнь», энергосистема региона особенно сильно пострадала после массированных ударов в конце 2024 года. Некоторые объекты распределения электроэнергии были фактически уничтожены, поэтому энергетики не всегда могли работать даже по графикам.

Из-за перегрузки сети в Одессе периодически вводили аварийные отключения, когда свет исчезал без предупреждения. Энергетики объясняли это необходимостью избежать повреждения оборудования и новых аварий.

Энергетики отмечают, что Одесская область остается одной из самых чувствительных к ударам по энергетике. По информации ДТЭК, после атак часть сетей и подстанций получила серьезные повреждения, а восстановление осложняется новыми обстрелами и высокой нагрузкой на систему.

При этом летом ситуация может снова ухудшиться из-за жары и активного использования кондиционеров. Энергетики уже призывают жителей экономно использовать электричество, чтобы снизить риск новых ограничений.

Проблемы с водой и транспортом

Во время масштабных блэкаутов Одесса сталкивалась не только с отсутствием света. После одной из массированных атак город временно остался без воды, отопления и электротранспорта. Позже критическую инфраструктуру удалось подключить в первую очередь, однако часть районов еще долго оставалась без электроснабжения.

Серьезной проблемой становится и работа общественного транспорта. Во время длительных отключений перестают работать трамваи и троллейбусы, а нагрузка на маршрутки резко возрастает.

Кроме того, во время блэкаутов жители города регулярно сталкиваются с перебоями мобильной связи и интернета. Операторы переводят оборудование на аккумуляторы и генераторы, однако их мощности хватает ограниченное время.

Бизнес в Одессе переходит на генераторы

Для магазинов, кафе, аптек и салонов отключения света стали отдельной статьей расходов.

Многие предприниматели в Одессе были вынуждены перейти на генераторы, чтобы не останавливать работу. Особенно это касается продуктовых магазинов, кофеен, медицинских учреждений и бизнеса, связанного с холодильным оборудованием.

Из-за постоянной нагрузки растут расходы на топливо, обслуживание техники и логистику. Часть заведений сокращает график работы, а некоторые предприятия вынуждены временно закрываться во время длительных отключений.

Напомним, в Одессе более 5 тысяч жителей ЖК «Чуд город» уже три месяца живут без стабильного электроснабжения. Причина — российская атака 9 февраля, уничтожившая трансформаторную подстанцию, питавшую комплекс.

