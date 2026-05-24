Ключевые моменты:

Выставку посвятили 611-летию первого письменного упоминания о Коцюбиеве — Хаджибее — Одессе

В экспозиции представлены старинные карты, реконструкции и работы современных художников

Историки считают 19 мая 1415 года настоящим днём рождения города

Посетить выставку в Музее «Старая Одесса» можно до 31 мая, вход свободный

Тема настоящего возраста Одессы уже много лет остаётся предметом исследований историков, краеведов и музейщиков. Одним из ключевых источников считаются труды польского хрониста Яна Длугоша, который упоминал Коцюбиев в контексте морской торговли Черноморского региона XV века. Именно эту дату — 19 мая 1415 года — всё чаще называют первым документальным упоминанием о городе.

Выставка в Музее-кофейне «Старая Одесса», которую посетила репортёр «Одесской жизни», опирается на исторические документы, реконструкции и современные исследования, демонстрирующие: город имеет значительно более глубокие корни, чем официальная имперская версия XVIII века. Организаторы проекта подчёркивают, что цель экспозиции — вернуть одесситам знание о подлинной многовековой истории города.

На выставке показали, каким был предшественник Одессы — Коцюбиев шесть веков назад

XV век… Время большой борьбы за Чёрное море, торговые пути и право быть частью европейского мира. Великое княжество Литовское под властью князя Витовта сделало решительный шаг к Чёрному морю: вытеснило Золотую Орду и открыло новую эпоху морской торговли.

Именно тогда, на берегу Чёрного моря, появился Коцюбиев — будущая Одесса. Не маленькое поселение на краю степи, а важный порт, крепость и город, где кипела жизнь, пересекались торговые пути, звучали разные языки и рождалась история.

Польский хронист Ян Длугош в своих трудах оставил чрезвычайно важное упоминание: 19 мая 1415 года из Коцюбиева в осаждённый турками Константинополь отправились 15 судов, гружённых украинским зерном. Это было не случайное упоминание — это было доказательство существования большого морского города, который уже тогда имел стратегическое значение для всего региона.

Именно этот день — 19 мая 1415 года — историки считают первым письменным упоминанием о Коцюбиеве — Хаджибее — Одессе. А значит, настоящим днём рождения нашего города.

В Музее «Старая Одесса» открылась уникальная выставка, посвящённая 611-й годовщине первого письменного упоминания о городе. Посетители могут увидеть старинные карты, исторические материалы, реконструкции и экспонаты, напоминающие: история Одессы началась не в XVIII веке. Она родилась значительно раньше — под шум черноморских волн, среди купеческих кораблей, крепостей и степных ветров.

— Мы хотим, чтобы одесситы помнили: история нашего города началась не двести лет назад. Одесса имеет гораздо более глубокие корни, и Коцюбиев — это важная часть её настоящей истории, — говорит основатель Музея-кофейни «Старая Одесса» Пётр Манелис.

Особое внимание привлекает масштабная коллекция картин и иллюстраций современных художников, которые по-своему переосмысливают историю древнего Коцюбиева — Хаджибея — Одессы. Через искусство, цвета и образы они словно оживляют прошлые века, позволяя увидеть город таким, каким он мог быть сотни лет назад.

Эта выставка — не только о прошлом. Она — о памяти. О праве города знать свою настоящую историю. И об Одессе, которая уже более шести веков остаётся городом моря, свободы и большой судьбы.

Выставка продлится до 31 мая. Вход свободный.

Фото автора