После массированной атаки по энергетической инфраструктуре Одесса уже несколько суток остается без стабильного электроснабжения, воды и тепла, а обещанные сроки восстановления постоянно переносят.

«Пункты несокрушимости» в городе переполнены, часть из них работает с ограничениями, поэтому одесситы заряжают гаджеты в магазинах, на вокзале и даже у соседей с генераторами.

Отсутствие света парализовало электротранспорт, усложнило работу больниц, связи и интернета, а бесплатные социальные автобусы курсируют нерегулярно.

Жители города ищут собственные способы выживания — от использования генераторов и авто для подзарядки до взаимопомощи между соседями.

ДТЕК обещает, но не выполняет

Масштабная атака на энергетический сектор Одесской области началась в пятницу вечером и, фактически, не прекращалась до сегодняшнего дня. «За эти дни на город не летали разве что инопланетяне», — невесело шутят одесситы.

Утро субботы они встретили без света, воды и тепла. Правда, сначала информация от ДТЕК была вполне обнадеживающей. Например, жителям Адмиральского проспекта обещали вернуть электричество в тот же день, 12 декабря, до 20.00. Но немного позже «порадовали» еще одним сообщением: свет должен появиться в 20.00… 31 декабря. Такое своеобразное чувство юмора у сотрудников одесских электросетей? Ближе к вечеру прогноз снова изменился — свет обещали включить 13 декабря в 23.00. На следующий день дату восстановления электроснабжения снова перенесли на сутки. А затем и вовсе перестали утруждать себя информированием населения. «Работы могут быть продлены, необходимое оборудование уже едет», — сообщает ДТЕК. Правда, когда именно приедет — военная тайна.

Сложной оказалась ситуация и в медицинских учреждениях. Полноценно работать могли далеко не все. Даже областная больница полтора суток оставалась без электричества.

Продукты из бесполезных во время блекаута холодильников одесситы вынесли за окна и на балконы. Обогреваться начали с помощью кирпичей, нагретых на газовых плитах.

Когда из магазинов «вымели» всю бутилированную воду, водоснабжение в квартирах восстановилось, но позже у некоторых исчезло снова. К концу следующих суток кое-где появилось тепло. Правда, в отдельных районах отопления нет с начала отопительного сезона.

Заряжаемся на вокзале и в «Таировских винах»

Сделав жизненно необходимые запасы воды, одесситы бросились искать места, где можно зарядить гаджеты. «В Одессе развернуто более 400 пунктов несокрушимости, которые за сутки посетили почти 27 000 человек», — отчитались городские власти.

Карту их расположения можно найти на сайте мэрии. Вот только попасть в некоторые из этих пунктов практически невозможно. Например, в те, что размещены в школах и банках — в выходные они закрыты. К счастью, банкоматы работают исправно.

Действующие пункты несокрушимости, как правило, переполнены. Найти свободную розетку удается не всегда.

Попытка подзарядиться на железнодорожном вокзале оказалась почти экстремальной. Подвальное помещение, где разместился пункт несокрушимости, оккупировали бездомные, греющиеся бесплатным чаем. При этом Food Train — мобильная кухня на колесах — организовала на вокзале горячее питание для всех нуждающихся.

Розеток в вокзальном пункте оказалось недостаточно. А взять с собой удлинители догадались далеко не все. Поэтому зарядить, например, фонарь удалось только после скандала и едва не драки.

Зато в «Таировских винах» на Привозе, где также можно было зарядить гаджеты, атмосфера была, можно сказать, душевной. Пока телефоны и пауэрбанки заряжались, посетители, сидя на бочках, потягивали «Одесский черный».

В пунктах, оборудованных в бомбоубежищах ОСМД, обстановка и вовсе семейная. Жители приносят туда не только телефоны, но и мультиварки — чтобы приготовить обед, фены — чтобы уложить волосы.

О хороших соседях и экономии топлива

В магазинах основной наплыв покупателей наблюдался не в торговых залах, а в вестибюлях — там, где заряжались гаджеты. Причем, как выяснилось, подзарядиться можно не только в супермаркетах, но и, например, в зоомагазинах — если ты постоянный клиент.

Соседи — счастливые владельцы генераторов — не отказывают в подзарядке даже жителям соседних домов. Главное, чтобы хватило розеток.

А водители загружают в автомобили пауэрбанки и зарядные станции, которые подпитываются от двигателя.

Не обошлось и без неприятных ситуаций. Так, в пункте несокрушимости по адресу проспект Шевченко, 15/4 электричества не было, рассказал одессит Александр. Генератор не работал. Включать его разрешалось только в случае, если придет более 10 человек. Хотя на тот момент посетителей было около 20. Руководство распорядилось экономить топливо — выключать генератор после 2,5 часа работы и давать ему «отдыхать» столько же.

Связаться с руководством по ни одному из пяти контактных телефонов, указанных на табличке при входе в пункт несокрушимости, не удалось. Воскресенье — ответственные лица отдыхают. После скандала генератор все же включили, но розеток хватило не всем. Что ж, несокрушимые люди потерпят.

О неуловимых соцавтобусах и лайфхаках от автомобилистов

Поскольку электротранспорт до сих пор не работает, на маршруты вывели бесплатные социальные автобусы. Интервал движения по расписанию — до 60 минут. Однако, по отзывам пассажиров, график практически не соблюдается. Поэтому воспользоваться таким транспортом удается лишь при большом везении.

Заказать такси тоже оказалось проблематично. Связь и интернет во время отключений традиционно работают плохо — генераторов и аккумуляторов на вышках явно недостаточно. Связаться пассажиру с водителем бывает сложно.

Количество личного транспорта на дорогах увеличилось. Даже владельцы электромобилей нашли выход из ситуации. Водители делятся лайфхаками: «Загружаете в машину генератор. Заправляете полный бак на 6,5 киловатт. За час можно зарядиться примерно на 30 км».

А вот светофоры работают далеко не на всех, даже оживленных, перекрестках. По дороге с поселка Котовского в центр города не встретили ни одного. Регулировщиков заметили на пересечении улицы Краснова и Адмиральского проспекта, Большой Арнаутской и Итальянской, на Среднефонтанской площади, а также в районе проспекта Князя Ярослава Мудрого на Таирова. Неудивительно, что в городе участились аварии.

Эксперты прогнозируют, что на полное восстановление электроснабжения в Одессе могут уйти недели. Тем временем ДТЕК снова обещает включить свет в 23.00. Верим? Очень хочется, конечно.

