Тариф на чистую воду для населения может подскочить на 184,5%.

Инфоксводоканал заявляет, что находится на грани выживания.

У одесситов есть возможность подать свои замечания к этому проекту до 29 мая 2026 года.

Новые тарифы на воду в Одессе 2026: сколько придется платить

В «Инфоксводоканале» объясняют, что тарифы для населения не менялись с 2022 года и до сих пор базируются на ценах 2021 года. За это время мир сильно изменился: расходы на электроэнергию выросли почти на 50%, горючее подорожало на 35%, а налоги и минимальные зарплаты также пошли вверх.

Ситуацию усугубила необходимость чинить сети после российских обстрелов и устранять последствия разрушительного наводнения, которое произошло 30 сентября 2025 года.

Сейчас из-за нехватки денег предприятие не может вовремя платить за свет и закупать материалы для ремонтов, а опытные сотрудники увольняются из-за низких зарплат.

Новые цифры в платежках

Согласно предложенному проекту, стоимость услуг для населения с учетом НДС составит:

Водоснабжение: 50,96 грн за 1 кубометр (рост на 184,5%).

Водоотведение (канализация): 42,70 грн за 1 кубометр (рост на 147,6%).

Таким образом, суммарно куб воды обойдется почти в 94 гривны. Для сравнения, общая стоимость водоснабжения и канализации для бизнеса (тех, кто не является субъектом в сфере ЖКХ) также планируется на уровне 93,67 грн за куб с НДС.

Как повлиять на решение?

Поскольку это только «намерение» изменить тарифы, одесситы могут высказать свое мнение. Замечания принимаются в письменном виде по адресу: ул. Бассейная, 5, Одесса, 65039, или на электронную почту: tarif@infoxvod.com.ua. Успеть нужно до конца рабочего дня 29 мая.

