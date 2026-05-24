Суд отменил предписание Управления ГАСК о приостановке строительных работ из-за процедурных нарушений во время проверки

Застройщик ООО «СПС-РИЭЛТ» возводит M1 Club Apartments на месте бывшей базы ДОСААФ возле пляжа Ланжерон

По документам разрешалось строительство восьми этажей, однако фактически здание выросло до одиннадцати

Городские власти теперь должны компенсировать застройщику более 13 тысяч гривен судебного сбора

Скандальная застройка на Ланжероне вновь оказалась в центре внимания после решения Одесского окружного админсуда. «Одесская жизнь» ознакомилась с опубликованным текстом решения и выяснила, что суд признал незаконными проверки Управления ГАСК и отменил предписание о приостановке работ на объекте M1 Club Apartments.

Основанием стали материалы судебного дела, документы городского архитектурно-строительного контроля и данные о застройке территории бывшей базы ДОСААФ возле побережья.

Хотя до этого городские власти громко сообщали о проверках, выдаче предписаний и попытках остановить скандальную застройку, а также намерении добиться от застройщика уменьшения количества этажей.

Жилая высотка вместо спортивного сооружения

Напомним, ООО «СПС-РИЭЛТ» в 2010 году приобрело несколько зданий бывшей базы ДОСААФ на пляже Ланжерон, а затем арендовало и землю, на которой они расположены. Одесское Управление ГАСК выдало документы на реконструкцию помещений под оздоровительный центр водных видов спорта. Однако компания не только начала строить клубный дом M1 Club Apartments, но и вместо разрешенных 8 этажей возвела 11.

[Фото Вид скандального здания по состоянию на апрель 2026 года. Фото «Одесская жизнь»]

Еще в декабре 2025 года начальник Управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев сообщал о проведенных проверках и выданном арендатору предписании об устранении нарушений. Также он пообещал, что Управление обратится в суд, если ООО «СПС-РИЭЛТ» не выполнит предписание. Обращение в суд действительно было. Однако в суд пошел… сам застройщик.

Лучшая защита — нападение: застройщик судится с городской властью

Во время расследования скандальной застройки корреспондентка «Одесской жизни» выяснила, что на участок был наложен арест, и строительство должно было остановиться. Однако одесские риелторы-посредники активно предлагали продажу апартаментов в комплексе, отдельно подчеркивая, что в Киеве «все решили» и его обязательно достроят. К слову, цена за квадратный метр возле пляжа Ланжерон «кусается» даже по одесским меркам — около 3 тысяч долларов.

Заказчик строительства ООО «СПС-РИЭЛТ» решил не согласовывать превышенную этажность в соответствии с выданными городскими властями документами, а подать в суд на Управление ГАСК. Компания настаивала на незаконности проведения внеплановой проверки строительства во время военного положения и потребовала отменить ее результат, то есть предписание о приостановке работ.

Что решил суд

Как говорится в определении Одесского окружного админсуда, внеплановая проверка строительства Управлением ГАСК была проведена с нарушением процедуры, поэтому предписание о приостановке строительных работ отменено. Суд также отменил и другой документ, который должен был обязать компанию хоть как-то привести разрешительную документацию в соответствие с уже построенным объектом. Кроме того, Управление ГАСК должно выплатить застройщику судебный сбор — чуть более 13 тысяч гривен.

Мы обязательно поинтересуемся у начальника Управления, будет ли оно готовить апелляцию для обжалования этого судебного решения. А еще хочется понять, почему действия юристов городской власти в попытках остановить незаконные действия застройщиков фактически почти никогда не приносят результата.

