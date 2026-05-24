Ключевые моменты:
- Суд отменил предписание Управления ГАСК о приостановке строительных работ из-за процедурных нарушений во время проверки
- Застройщик ООО «СПС-РИЭЛТ» возводит M1 Club Apartments на месте бывшей базы ДОСААФ возле пляжа Ланжерон
- По документам разрешалось строительство восьми этажей, однако фактически здание выросло до одиннадцати
- Городские власти теперь должны компенсировать застройщику более 13 тысяч гривен судебного сбора
Скандальная застройка на Ланжероне вновь оказалась в центре внимания после решения Одесского окружного админсуда. «Одесская жизнь» ознакомилась с опубликованным текстом решения и выяснила, что суд признал незаконными проверки Управления ГАСК и отменил предписание о приостановке работ на объекте M1 Club Apartments.
Основанием стали материалы судебного дела, документы городского архитектурно-строительного контроля и данные о застройке территории бывшей базы ДОСААФ возле побережья.
Хотя до этого городские власти громко сообщали о проверках, выдаче предписаний и попытках остановить скандальную застройку, а также намерении добиться от застройщика уменьшения количества этажей.
Жилая высотка вместо спортивного сооружения
Напомним, ООО «СПС-РИЭЛТ» в 2010 году приобрело несколько зданий бывшей базы ДОСААФ на пляже Ланжерон, а затем арендовало и землю, на которой они расположены. Одесское Управление ГАСК выдало документы на реконструкцию помещений под оздоровительный центр водных видов спорта. Однако компания не только начала строить клубный дом M1 Club Apartments, но и вместо разрешенных 8 этажей возвела 11.
[Фото Вид скандального здания по состоянию на апрель 2026 года. Фото «Одесская жизнь»]
Еще в декабре 2025 года начальник Управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев сообщал о проведенных проверках и выданном арендатору предписании об устранении нарушений. Также он пообещал, что Управление обратится в суд, если ООО «СПС-РИЭЛТ» не выполнит предписание. Обращение в суд действительно было. Однако в суд пошел… сам застройщик.
[Здание М1, вид справа от мемориального комплекса]
Лучшая защита — нападение: застройщик судится с городской властью
Во время расследования скандальной застройки корреспондентка «Одесской жизни» выяснила, что на участок был наложен арест, и строительство должно было остановиться. Однако одесские риелторы-посредники активно предлагали продажу апартаментов в комплексе, отдельно подчеркивая, что в Киеве «все решили» и его обязательно достроят. К слову, цена за квадратный метр возле пляжа Ланжерон «кусается» даже по одесским меркам — около 3 тысяч долларов.
Заказчик строительства ООО «СПС-РИЭЛТ» решил не согласовывать превышенную этажность в соответствии с выданными городскими властями документами, а подать в суд на Управление ГАСК. Компания настаивала на незаконности проведения внеплановой проверки строительства во время военного положения и потребовала отменить ее результат, то есть предписание о приостановке работ.
Что решил суд
Как говорится в определении Одесского окружного админсуда, внеплановая проверка строительства Управлением ГАСК была проведена с нарушением процедуры, поэтому предписание о приостановке строительных работ отменено. Суд также отменил и другой документ, который должен был обязать компанию хоть как-то привести разрешительную документацию в соответствие с уже построенным объектом. Кроме того, Управление ГАСК должно выплатить застройщику судебный сбор — чуть более 13 тысяч гривен.
Мы обязательно поинтересуемся у начальника Управления, будет ли оно готовить апелляцию для обжалования этого судебного решения. А еще хочется понять, почему действия юристов городской власти в попытках остановить незаконные действия застройщиков фактически почти никогда не приносят результата.
