Ключевые моменты:

Парк Марка Твена когда-то был частью большого Стрелкового поля, где проходили военные парады и авиационные полёты Сергея Уточкина

Американский писатель Марк Твен действительно побывал в Одессе, а его впечатления о городе вошли в книгу «Простаки за границей».

Во время экскурсии деревья парка стали символами мифологии, памяти и человеческого характера.

Одной из самых эмоциональных частей маршрута стал рассказ о мемориалах, репрессиях и философии «сродного труда» Сковороды

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила авторскую экскурсию одесского гида Виолетты Дидук по парку Марка Твена и подготовила фоторепортаж с прогулки. Во время маршрута участники говорили об истории бывшего Стрелкового поля, первых полётах над Одессой, визите Марка Твена в город, символике деревьев и философских смыслах, которые сегодня скрывают аллеи одного из крупнейших парков Черёмушек.

Парк, в котором каждое дерево хранит свою историю

В Одессе есть парки, куда приходят просто погулять. А есть такие, где каждая аллея хранит истории — о самолётах и императорах, дубах и лабиринтах, Марке Твене и детских воспоминаниях.

Именно такой стала авторская экскурсия одесского гида Виолетты Дидук по парку, который некоторые одесситы по привычке до сих пор называют парком Горького, хотя сегодня он уже носит имя Марка Твена.

Парк занимает почти 19 гектаров и насчитывает около шести тысяч деревьев. Но, как шутила Виолетта, экскурсия была бы бесконечной, если бы пришлось рассказывать о каждом из них отдельно. Хотя о деревьях здесь действительно говорят много — и не просто как о растениях, а как о символах, легендах и живых свидетелях истории города.

От Стрелкового поля до авиации

Когда-то эта территория была частью огромного Стрелкового поля. В конце XIX века здесь проходили военные парады, учения и марши. Именно сюда приезжали императоры во время визитов в Одессу. А ещё здесь проходили показательные полёты легендарного одесского авиатора Сергея Уточкина.

Неподалёку располагались мастерские и аэродром Артура Анатры — одесского предпринимателя итальянского происхождения. Именно здесь обучались пилоты одних из первых одесских самолётов. Виолетта напомнила интересную деталь: фамилия «Анатра» в итальянском языке означает «утка». Именно это авиационное пространство позже стало частью истории первых пассажирских рейсов из Одессы в 1920-х годах. Рейс Одесса — Харьков тогда длился шесть часов с остановками в Днепре и Кривом Роге, а в самолёте было всего восемь мест.

Как парк Горького стал парком Марка Твена

Сам парк начали создавать уже в 1960-х годах. Его высаживали комсомольцы, и сначала он даже должен был называться парком Ленинского комсомола. Но большую часть своей истории он оставался парком Горького. Здесь в 1971 году открылся кинотеатр, появился бюст Горького, от которого сегодня остался только постамент.

А потом Одесса решила вернуть этому месту другую историю — историю Марка Твена.

Марк Твен и его одесские впечатления

И это совсем не случайно. Американский писатель действительно был в Одессе. Его корабль зашёл в порт из-за нехватки угля во время большого путешествия по Европе и Востоку. Выйдя на одесскую брусчатку, он якобы воскликнул: «Куда ни посмотришь — везде Америка». Правда, потом добавил, что стоит только свернуть с центральных улиц — и уже начинается Российская империя.

Одесситы, как всегда, не упустили возможности немного приукрасить действительность и рассказывали писателю разные городские байки. В частности — историю о герцоге де Ришелье, который якобы в старости просил милостыню на лестнице, которую сам же и построил. Именно такие истории позже попали в книгу Марка Твена «Простаки за границей», благодаря которой мировая литература впервые увидела Одессу глазами Марка Твена.

Дубы, каштаны и философия деревьев

Но эта экскурсия была не только об истории. Она была о символах.

Здесь дубы становятся воплощением силы и связи между землёй и небом. Виолетта вспоминает, что латинское название дуба переводится как «красивое дерево», а сам дуб в славянской традиции считался деревом Перуна.

Каштаны ведут к древнегреческим мифам о нимфе Нее, которая не захотела подчиниться богам. Берёзы напоминают, что они растут не только в России, но и прекрасно чувствуют себя в Украине. А клёны мгновенно переносят мыслями в Канаду.

Лабиринт как метафора жизни

Даже лабиринт возле кубика Рубика здесь превращается в философскую метафору человеческой жизни. Человек, который идёт по лабиринту, не видит полной картины. Но если смотреть сверху — весь замысел становится понятным. Так же и в жизни.

Память, живущая под аллеями парка

Отдельная часть прогулки посвящена памяти. В парке есть мемориал жертвам войны. Виолетта напоминает: эта земля помнит расстрелы, захоронения и трагедии ещё с начала XX века. Здесь, на территории бывшего Стрелкового поля, хоронили людей и во время репрессий, и во время Второй мировой войны.

А рядом — детский смех, паровозики, фонтаны, лавочки в форме лодок любви и влюблённые фонари, склоняющиеся друг к другу, словно живые.

Сковорода, 500 гривен и «сродный труд»

Особенно символичной стала финальная точка маршрута — фонтан. Виолетта рассказала о знаменитой аллегории Григория Сковороды, изображённой на украинской купюре в 500 гривен рядом с самим философом. Аллегория показывает источник воды как символ Бога — начала, дающего человеку силу, вдохновение и жизнь. А сосуды — это люди. Они разные по форме и размеру, но вода течёт к каждому одинаково. Идея заключается в том, что каждый получает столько, сколько способен вместить.

В этом — одна из главных философских мыслей Сковороды: человек должен найти свой «сродный труд», своё настоящее призвание. Только тогда его жизнь наполняется гармонией и смыслом.

Именно такой была идея Сковороды — каждый человек должен найти свою дорогу.

Путешествие, которое начинается рядом

И, пожалуй, именно это лучше всего подводит итог всей экскурсии Виолетты Дидук. Потому что парк Марка Твена — это не просто место для прогулок. Это Одесса в миниатюре. Город, где рядом существуют история и легенда, смех и память, философия и детство.

Как говорил сам Марк Твен, в конце жизни люди жалеют только о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали.

А путешествовать, как оказывается, можно даже не выходя из своего района.

Фото автора