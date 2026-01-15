Ключевые моменты:

Блэкаут оголил слабые места громад — прежде всего проблемы с водоснабжением, мобильной связью и нехваткой генераторов.

Пункты незламности работали, но не везде были эффективными: не хватало розеток, воды, мощности генераторов и топлива.

Наиболее уязвимыми оказались детсады, ФАПы и скважины, где генераторов либо не было, либо они не тянули полную нагрузку.

Мобильная связь исчезала в большинстве сел, поскольку вышки операторов не были обеспечены резервным питанием.

Громады с лучшим финансированием и запасами ресурсов выдержали кризис, более бедные — рискуют не пережить длительный блэкаут.

Зимние блэкауты стали настоящим стресс-тестом для громад юга Одесской области. Пункты незламности, которые должны были стать центрами безопасности и поддержки, одновременно показали и свою необходимость, и системные проблемы в организации жизнеобеспечения.

В Бессарабской и Буджацкой громадах обесточивание длилось всего несколько дней, однако даже этого оказалось достаточно, чтобы выявить критические слабые места — от нехватки топлива и генераторов до полного отсутствия мобильной связи в десятках сел.

Журналистка «Одесской жизни» пообщалась с представителями местной власти, старостами и жителями громад, чтобы выяснить: действительно ли пункты незламности выдержали испытание блэкаутом и что нужно изменить, чтобы громады были готовы к более длительному обесточиванию.

Три проблемы — топливо, вода и генераторы

В первый день без света пункты незламности в Бессарабском заработали в трех локациях — в административном корпусе поселкового совета, в школе и отделе культуры. В селах пункты обычно размещаются в домах культуры или старостатах. Работники местного самоуправления распределили дежурства.

Алексей Судак, заместитель главы Бессарабской громады:

— Нам повезло: у нас не было света всего несколько дней, а вот в соседней Арцизской громаде — почти две недели. Поэтому главное — иметь большой запас топлива. В нашей громаде такой запас был. Когда соседи обратились за помощью, наши депутаты единогласно приняли решение выделить средства на закупку топлива в качестве помощи Арцизу.

Например, если у нас подключить к генератору все объекты критической инфраструктуры, тонны топлива хватает всего на один день.

Другие проблемы, о которых говорил господин Алексей, — это обеспечение водой и отсутствие генераторов.

— Уже на второй день блэкаута начались проблемы с водой. Особенно тяжело пришлось Бессарабскому коммунальному предприятию, которое обслуживает 17 скважин, из них шесть — на территории Бессарабского. К сожалению, не на всех скважинах есть генераторы, поэтому три села остались без воды. Чтобы закачать воду, нужны мощные генераторы — обычных надолго не хватает.

Кроме того, если бы блэкаут затянулся, в громаде не работала бы и часть детских садов, поскольку генераторы есть только в школах. Лишь часть детсадов находится в корпусах школ.

Что касается медучреждений, то в Бессарабской больнице есть мощный генератор и свет там есть всегда, а вот в некоторых ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах — прим. ред.) генераторов нет. Сейчас мы активно сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы обеспечить генераторами все детсады, ФАПы и скважины.

В Соборном не было связи из-за отключения света

Сергей Сиваев, староста Соборненского старостата:

— С первого дня блэкаута в старостате начал работать пункт незламности — об этом мы сразу сообщили в местной группе в Фейсбуке. Распределили дежурства, запаслись удлинителями, которых, кстати, не хватило, поэтому люди приносили свои. Сначала приходили в основном с телефонами и планшетами, а на второй день — уже с фонариками, зарядными станциями и повербанками.

В Соборном две мобильные вышки, обе находятся на территории сельхозпредприятий. Вероятно, мобильные операторы не обеспечили их генераторами, поэтому связи почти не было. А в пункте был вай-фай, поэтому молодежь приходила не только подзарядиться, но и «посидеть» в интернете.

Что касается водоснабжения, на время блэкаута воду подавали по часам — два часа утром, два — днем и три — вечером. Поселок большой, поэтому без света обеспечить постоянную подачу воды невозможно.

Сейчас вода подается круглосуточно.

В Вольном и без пунктов — незламные: блэкаут проблем не создал

Наталия Фучеджи, староста Вольненского старостата:

— Для нашего села блэкаут почти не стал проблемой. Поэтому и пункт незламности, хотя он есть в старостате, не работал — в этом не было необходимости. Вольное — село, где живут предприимчивые болгары, а значит, у многих есть портативные зарядные станции,

дети позаботились о пожилых и все им приобрели.

Кроме того, на большинстве дворов есть гидрофоры и колодцы. На скважине установлен мощный генератор, поэтому мы его и не запускали, хотя подготовили. Если бы блэкаут продлился еще на день, обязательно бы подключили. Запаса воды хватило на два дня.

В ФАПе, школе, детсаду и старостате генераторы есть. Интернет был круглосуточно, мобильная связь тоже. Таким образом, три дня без света — не проблема.

В Буджацкой громаде генератор возили на тракторе

Федор Мунтян, заместитель главы Буджацкой громады:

— В громаде работали пять пунктов незламности: в Надречном, Буджаке, Лесном, Петровке и Вознесеновке. Проблемы возникали с водоснабжением. В громаде есть большой генератор — коммунальщики загрузили его на трактор и ездили по селам, закачивая воду на скважинах.

Основная нагрузка легла на коммунальные хозяйства, которые делали все возможное, чтобы дать людям воду, однако без перебоев в водоснабжении не обошлось.

В громаде возникли серьезные проблемы со связью: из тридцати сел она оставалась лишь в трех. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, поселковый совет сейчас заключает договор с «Киевстаром» на обслуживание вышек во время отключений электроэнергии.

— Здесь есть нюансы, — уточняет господин Федор, — топливо они дают, а оплачивать работу людей не хотят. Это неправильно, ведь человек должен подключить генератор, следить за его работой. Почему он должен работать бесплатно? Почти все вышки находятся на арендованных территориях — оператор платит владельцу земли за аренду, так пусть заключает договор с арендодателем и на обслуживание во время блэкаута. А так выходит, что мобильный оператор пытается переложить свои обязанности на органы местного самоуправления.

Подытоживая слова заместителя главы громады, главные недостатки, которые выявил блэкаут, — это недостаточное количество генераторов, отсутствие мобильной связи, усложняющее организацию работы, и проблемы с водоснабжением.

В пунктах Буджака нужны удлинители

Валентина Галинская, секретарь исполкома Буджацкой громады:

— Я дежурила в первый день блэкаута в пункте незламности в Буджаке. Честно говоря, мы не ожидали такого количества людей — розеток не хватало на всех. Поэтому я написала в вайбере в местном чате, чтобы люди брали с собой удлинители.

Помимо пяти официальных пунктов, были открыты дополнительные — в Анновке, Веселой Долине и Победе. Электроснабжением были обеспечены Буджацкая амбулатория, пункт «скорой», социальный центр, где проживают переселенцы, Дом для людей пожилого возраста в Красном.

Таким образом, в пункты незламности необходимо докупить удлинители и увеличить запас воды, чтобы человек мог взять домой воду хотя бы для чая. Потому что 50 литров запаса воды на пункте — это слишком мало.

Петровка: вода была, а связи не было

Александр Воронюк, староста Петровского старостата:

— В Петровке (Буджацкая громада) пункт незламности работал в Доме культуры, в классе для рисования. Поэтому здесь было больше детей, чем взрослых. Чтобы детям не было скучно, работники культуры проводили для них мастер-классы и игры.

Генераторов достаточно: в школе, амбулатории и старостате. Главное — чтобы был запас топлива. Были перебои с водой, однако коммунальщики КП «Господар» водоснабжение все же наладили. А вот связи не было — только на пограничной заставе, ведь мы живем прямо на границе с Молдовой.

В Николаевке решили по-соседски: заряжали гаджеты у своих

Людмила Лунгу, староста Николаевского старостата (Буджацкая громада):

— Мы были готовы открыть пункт незламности в Доме культуры, но он нам не понадобился. Жители дружные, всегда готовы поддержать друг друга, поэтому заряжались у соседей и друзей. Во всех трех сельских магазинах также была возможность подзарядить гаджеты.

Чего не было — так это мобильной связи: у нас вообще, если пять часов нет света, связи нет. Были и проблемы с водоснабжением.

Вера Касап, жительница поселка Буджак:

— Я очень благодарна всем, кто работал в пункте незламности в Буджаке. Это было очень удобно. Я все надеялась, что дадут свет, но на второй день собрала телефоны, повербанк и фонарик и пошла в пункт.

Пока «подзаряжалась», общалась с односельчанами, с кумой, и мы шутили: «Если бы не отключили свет, когда бы мы еще встретились?» Такие пункты действительно очень нужны.

Что показал блэкаут?

Первое. Проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Второе. Недостаточная мощность генераторов. Большинство генераторов, например школьных, рассчитаны на подачу тепла и работу кухни, но не на полное освещение школ.

Третье. Часть детских садов вообще не имеет генераторов, отсутствуют они и в некоторых ФАПах.

Четвертое. Существенные проблемы с обеспечением топливом. За три дня обе громады израсходовали свои запасы.

Итог: света в громадах не было всего три дня, но выдержали бы ли они длительный блэкаут? Если громада обеспеченная — выдержит. Если нет, уже через месяц ее жизнедеятельность окажется под большим вопросом.