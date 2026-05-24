Ключевые моменты:

В рамках проекта создали шесть новых туристических маршрутов: от велопутешествий и ночных экскурсий до гастротуров и этнопоездок.

Куяльницкий лиман входит в Изумрудную сеть Европы и является частью Национального природного парка «Куяльницкий».

Туристам планируют показывать не только природу и лечебные грязи, но и чумацкую историю региона, старые солепромыслы и казацкое наследие.

Проект «Чумацкий шлях» стартовал в Одесской области после победы в грантовом конкурсе и за год объединил общественную организацию «ОДЕССА ВАУ», Национальный природный парк «Куяльницкий», Красносельскую, Усатовскую и Ивановскую громады. Его главная цель — развитие туристического потенциала Куяльницкого лимана через экологические, исторические и гастрономические маршруты.

Территория Куяльника имеет официальный природоохранный статус: лиман включен в Изумрудную сеть Европы — перечень территорий особого природного значения, охраняемых на международном уровне. Кроме того, эта местность входит в состав Национального природного парка «Куяльницкий».

Авторы проекта подчеркивают, что Куяльник может стать одним из центров внутреннего туризма на юге Украины благодаря сочетанию лечебных грязей, степных ландшафтов, истории чумацких путей и локальной гастрономии. Презентация новых маршрутов прошла при участии представителей громад, ученых нацпарка и местных инициатив.

Целебные грязи, древняя история, «Изумрудная сеть»…

Куяльницкий лиман, уверены участники проекта, — чрезвычайно перспективная территория. Конечно, его главное богатство — уникальные лечебные грязи, природная рапа, минеральная вода. Но кроме этого — это земля с богатой историей. Здесь проходили чумацкие пути, по которым куяльницкую соль развозили не только по Украине, но и далеко за ее пределы. Люди селились на этих землях с древнейших времен. На территории Усатовской громады были найдены памятники эпохи палеолита. И, конечно же, Куяльник славится своей неповторимой природой. Лиман включен в Изумрудную сеть Европы — территорию общеевропейского природоохранного значения. Здесь гнездятся и останавливаются во время перелетов птицы, на берегах цветут краснокнижные растения, а сам лиман поражает фантастическими «марсианскими» пейзажами. И все это удивительное разнообразие объединено на территории Национального природного парка «Куяльницкий».

Поэтому создатели проекта считают туризм одним из важнейших направлений развития бизнеса на Куяльнике.

Читайте также: На Куяльницкий лиман прилетели редкие фламинго

О «Куяльницком дзене» и «Степном гламе»

На сегодняшний день в рамках проекта разработано пять туристических маршрутов.

«Чумацкими путями» — путешествие по следам соляной торговли и казацкой славы. Туристы посетят музеи Межлиманья и выйдут к Куяльницкому лиману.

«Соль, глина, огонь» — маршрут, где можно не только любоваться природой, но и изготовить собственный оберег путешественника, испечь ритуальные пряники. Есть здесь и гастролиния — с дегустацией местных вин, сыров и вкусным домашним обедом.

«Ночь на планете Куяльник» — приглашает провести на лимане вечер или даже ночь. Туристов ждут потрясающий закат над водой, астрономические наблюдения в телескоп, тишина степи и легенды чумаков.

«Велокольцо Куяльника» — сочетает активный отдых с природным туризмом. Этот маршрут проходит вдоль берегов вокруг всего лимана.

«Розовый лиман — степной гламур» — «экспедиция» для фотосессий. Маршрут подчеркивает очарование Куяльника: соляные ландшафты, береговые линии и открытые горизонты.

«Куяльницкий дзен» — двухдневный тур для небольших компаний или семейного отдыха. Маршрут дает возможность спокойно отдохнуть, заглянуть в себя и в природное пространство.

За лечебными грязями сквозь заросли камыша

Интересную экологическую тропу предлагает Национальный природный парк — «Куяльницкое месторождение лечебных грязей».

— Это коса — точнее, остатки дамбы бывшего солепромысла, который когда-то здесь находился, по которой можно добраться до месторождения лечебных грязей, — рассказывает начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Олег Деркач. — Не каждая грязь является лечебной. А вот здесь она действительно целебная. И санаторий берет грязь именно из этого месторождения. Здесь разведаны ее запасы, известны свойства, химический состав. Эту экологическую тропу мы планируем оборудовать QR-кодами, стендами с информацией о грязях и рапе — их целебных свойствах и применении. А по дороге к месторождению расскажем о камыше, который стоит здесь стеной. Это природный биофильтр. Кроме того, заросли камыша являются домом для множества видов животных. А еще — укрепляют берега. Расскажем и о бывших солепромыслах, которые начинаются за зарослями камыша. Остатки их сооружений сохранились до сих пор. Например, школа в селе Корсунцы — административное здание солепромысла, построенное 100 лет назад.

Грустная красота упадка

Еще одна туристическая достопримечательность — санаторий имени Пирогова. Знаменитый грязевой курорт был основан в 1833 году. Старинные корпуса грязелечебницы внесены в перечень историко-архитектурных памятников местного значения. Но, несмотря на статус национального курорта, исторические здания продолжают разрушаться. Архитектурное наследие прошлого сегодня предстает в виде заброшенных зданий и руин. Полуразрушенные корпуса и старая грязелечебница, конечно, создают особую атмосферу прошлого. Но оставляют гнетущее впечатление.

Государство, вернув контроль над имущественным комплексом санатория, планировало восстановить старинные сооружения. Однако инвесторов так и не нашли. А во время войны это практически нереально…

На ярмарку в Красноселку

За хорошим настроением и отличным угощением стоит отправиться на ярмарку в Красноселку. Здесь — вареники на любой вкус, пироги и пампушки, брынза, копчености и вкуснейшая рыбная уха. Прямо в торговых палатках звучат зажигательные украинские песни. А встречают гостей красивые казаки и казачки.

Красносельская громада активно участвует в проекте «Чумацкий шлях». Именно здесь планируют обустроить велоинфраструктуру, чтобы превратить Куяльник в главный велоклуб под открытым небом для всей Украины. Среди туристически привлекательных проектов — этнофестиваль «Чумацкий шлях». Это необычный праздник под открытым небом, объединяющий культурное наследие наших предков.

Хочется верить, что масштабные идеи «Чумацкого пути» обязательно воплотятся в жизнь — ведь за них взялись творческие и неравнодушные люди. Конечно, в полную силу все заработает уже с миром в Украине. Но действовать нужно уже сейчас — без шагов сегодня не будет и завтрашнего дня.

Читайте также: