Ключевые моменты:

На Дерибасовской и в Пассаже открыли крафтовую выставку «Сделано в Одессе»

В ярмарке участвуют более 60 одесских брендов и мастеров

Событие посвятили первому упоминанию в 1415 году предшественника Одессы — порта Кочубеев

В Одессе продолжаются дискуссии вокруг настоящего возраста города и его исторических корней. В последние годы эту тему активно поднимают историки, краеведы и участники городских культурных проектов, ссылаясь на письменные источники XV века, в частности на упоминание порта Кочубеев в хрониках 1415 года.

Именно этой дате посвятили нынешнюю выставку «Сделано в Одессе», открывшуюся на Дерибасовской в рамках городской инициативы поддержки локального бизнеса и ремёсел. Журналистка «Одесской жизни» лично посетила выставку и подготовила фоторепортаж для наших читателей.

В центре Одессы стартовала крафтовая выставка «Сделано в Одессе»

В самом сердце Одессы — на шумной и всегда живой Дерибасовской улице и в знаменитом Пассаже — начала работу большая крафтовая выставка в рамках городского проекта «Сделано в Одессе», объединившая более 60 местных брендов, мастеров и производителей.

В этом году событие приобрело особый смысл. Выставку посвятили первому письменному упоминанию о порте Кочубеев в 1415 году — дате, от которой ведёт своё начало история Одессы. Поэтому ярмарка стала не просто торговой площадкой, а настоящим праздником города, его традиций, атмосферы и людей, которые продолжают создавать Одессу сегодня.

Среди рядов можно увидеть авторскую дизайнерскую одежду, украшения и аксессуары, найти аутентичную керамику, стильный декор для дома, натуральную косметику ручной работы и разнообразные сладости от локальных производителей. Каждая вещь здесь — со своей историей, созданная руками одесских мастеров, в которых чувствуется любовь к своему делу и характер самого города.

Сегодня такие выставки — это гораздо больше, чем просто покупки. Это поддержка своих производителей, возможность почувствовать живую атмосферу Одессы и увидеть, как даже в непростые времена город продолжает жить, творить и вдохновлять.

Выставка продлится до 19 мая включительно. И пока на Дерибасовской улице и в Пассаже звучат разговоры, смех и музыка, а жители и гости города рассматривают изделия одесских мастеров, Одесса вновь доказывает: её настоящая сила — в людях, умеющих создавать красоту и тепло вопреки любым обстоятельствам…

