Ключевые моменты:
- В Одессе разоблачили схему возможного уклонения от уплаты налогов при продаже техники в период блекаутов.
- Директор предприятия подозревается в неуплате налогов в особо крупных размерах.
- Компания продавала зарядные станции, аккумуляторы, инверторы и электросамокаты во время зимних отключений света.
- По данным следствия, скрыты продажи более чем на 90 млн грн.
- Госбюджет недополучил более 15 млн. грн налогов.
Заработали на блекаутах
По информации Одесской областной прокуратуры, в Одессе директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По версии следствия компания, которая во время блекаутов продавала в Украине зарядные станции, аккумуляторы и другую технику, скрыла часть финансовых операций от налоговой отчетности.
По данным правоохранителей, предприятие импортировало технику из-за границы и реализовало ее в Украине в период высокого спроса, вызванного зимними отключениями электроэнергии. Среди товаров были зарядные станции, аккумуляторы, гибридные инверторы и электросамокаты.
Следствие установило, что руководитель компании намеренно не задекларировала продажу товаров одному из предприятий на сумму более 90 миллионов гривен. Речь идет, в частности, о 840 зарядных станциях, 400 аккумуляторах и почти 1200 электросамокатах, реализованных без должного отображения в документах.
Кроме этого, должностница не зарегистрировала налоговые накладные и не внесла соответствующие данные в декларацию по НДС за март 2026 года, несмотря на представление отчетности.
В результате, по подсчетам следователей, государственный бюджет недополучил более 15 миллионов гривен налогов.
В ходе досудебного расследования предприятие полностью компенсировало нанесенный государству ущерб, а также уплатило штрафные санкции. В настоящее время обвинительный акт уже передали в суд, который и должен поставить точку по этому делу.
