Ключевые моменты:

В Одессе разоблачили схему возможного уклонения от уплаты налогов при продаже техники в период блекаутов.

Директор предприятия подозревается в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Компания продавала зарядные станции, аккумуляторы, инверторы и электросамокаты во время зимних отключений света.

По данным следствия, скрыты продажи более чем на 90 млн грн.

Госбюджет недополучил более 15 млн. грн налогов.

Заработали на блекаутах

По информации Одесской областной прокуратуры, в Одессе директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По версии следствия компания, которая во время блекаутов продавала в Украине зарядные станции, аккумуляторы и другую технику, скрыла часть финансовых операций от налоговой отчетности.

По данным правоохранителей, предприятие импортировало технику из-за границы и реализовало ее в Украине в период высокого спроса, вызванного зимними отключениями электроэнергии. Среди товаров были зарядные станции, аккумуляторы, гибридные инверторы и электросамокаты.

Следствие установило, что руководитель компании намеренно не задекларировала продажу товаров одному из предприятий на сумму более 90 миллионов гривен. Речь идет, в частности, о 840 зарядных станциях, 400 аккумуляторах и почти 1200 электросамокатах, реализованных без должного отображения в документах.

Кроме этого, должностница не зарегистрировала налоговые накладные и не внесла соответствующие данные в декларацию по НДС за март 2026 года, несмотря на представление отчетности.

В результате, по подсчетам следователей, государственный бюджет недополучил более 15 миллионов гривен налогов.

В ходе досудебного расследования предприятие полностью компенсировало нанесенный государству ущерб, а также уплатило штрафные санкции. В настоящее время обвинительный акт уже передали в суд, который и должен поставить точку по этому делу.

Читайте также: НАБУ проводит масштабные обыски в Верховном Суде: что известно