Ключевые моменты:

Обстрелы отложили запуск трамваев и троллейбусов в Одессе минимум на месяц.

Планы будут корректироваться в зависимости от дальнейших обстрелов энергосистемы.

Электротранспорт стоит с 13 декабря после массированного удара по сети.

Трамваи и троллейбусы снова на паузе

В ходе обсуждения проекта энергостойкости заместителя мэра Одессы Александр Филатов заявил, что электротранспорт не будет работать минимум месяц. Чиновник добавил, что это при отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Одессы.

Следует отметить, что последние атаки заставили энергетиков отложить движение трамваев и троллейбусов. Ведь пока что главный акцент — на электроснабжении жилья и критических объектов.

По словам Филатова, если РФ продолжит обстрелы, то планы будут корректироваться в зависимости от разрушений в энергосистеме.

Напомним, электротранспорт в Одессе остановился 13 декабря после массированного удара по областной энергосети. Чтобы наладить работу общественного транспорта, город получил автобусы от других регионов. Однако в редакцию «Одесской жизни» систематически поступают жалобы на работу социальных автобусов. Горожане с нетерпением ждут возобновления работы электротранспорта.