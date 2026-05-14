Ключевые моменты:

Большинство семей выпускников на Балтчине имеют родных на фронте, но поддерживают идею провести скромный выпускной вечер

Вместо дорогих подарков и чрезмерных расходов школьники планируют благотворительные сборы для ВСУ

В 2026 году подготовить ребёнка к выпускному в Одесской области стоит в среднем 10-15 тысяч гривен

Уже пятый год подряд перед выпускниками школ Украины стоит вопрос — нужен ли выпускной вечер. Ведь окончание школы — знаковое событие в жизни каждого школьника. Но уместно ли праздновать, когда в стране продолжается война и почти в каждой семье есть родные на фронте? Этот вопрос ежегодно обсуждается в школах Балтчины.

Именно этот вопрос «Одесская жизнь» задала выпускникам Балтского лицея №1 имени Олеся Гончара, а также их родителям и учителям.

«Выпускной с папой в сердце»: что думают нынешние выпускники

Злата Дочаковская, выпускница:

— На нашу юность выпали очень сложные времена. Четыре года школьной жизни мы провели в режиме дистанционного обучения. Поэтому выпускной — один из тех праздников, когда мы можем побыть все вместе и который не хотим пропустить.

Думаю, наши защитники нас понимают. Для их поддержки мы делаем всё, что в наших силах. В школе ежегодно проходит акция «Смелая гривна», когда каждый класс собирает средства для Вооружённых сил Украины. На первый и последний звонок проводим благотворительную акцию «Не покупай цветы — задонать на ВСУ».

Праздник для души точно не будет лишним. Это одно из событий, которое бывает раз в жизни. Думаю, оно того стоит.

Александр Березюк, выпускник:

— Выпускной — это традиция школы, и он должен быть. Война не должна становиться препятствием для сохранения украинских традиций. Для наших Вооружённых сил мы проводим ярмарки и разные мероприятия в поддержку ВСУ. Наша школа, как и вся Украина, внедряет новые традиции памяти Героев. В их честь мы высаживаем скверы, проводим патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

Мы ходим к кубам памяти и на кладбище, чтобы почтить память погибших Героев. Школа уделяет внимание военным, которые приезжают домой на реабилитацию, поддерживает семьи военнослужащих. Защитники говорят, что выпускной вечер — важный момент, и он должен быть красивым, чтобы запомниться на всю жизнь.

Валерия Форостяна, выпускница:

— Как бы мы ни поддерживали наших военных, по сравнению с тем, что они делают для нас и для защиты страны, это лишь малая часть. Мы постоянно устраиваем сборы и благотворительные ярмарки, где собираем средства и направляем их на поддержку армии. На нашем выпускном вечере будет благотворительный ящик для помощи ВСУ. Каждый, кто придёт на выпускной, сможет присоединиться к сбору.

Дарья, выпускница:

— Мой папа — военный. Сейчас он далеко от семьи. В моей душе смешанные чувства. С одной стороны, больно, что такую радостную и немного грустную дату в моей жизни папа не разделит со мной. С другой стороны, я невероятно горжусь своим отцом. Поэтому мой выпускной будет с папой в сердце. Почти у всех моих одноклассников родители стоят на защите страны. Благодаря их стойкости и мужеству мы имеем возможность торжественно отметить окончание школы.

Родители-военные и учителя уверены — праздник должен быть

Оксана и Василий Ризниченки, военные:

— На первый взгляд кажется, что праздничный вечер не ко времени, потому что на передовой в борьбе с врагом гибнут наши воины. Но с другой стороны, и дети, и родители в эти тревожные времена должны получать положительные эмоции. В нашей нынешней жизни не так много хороших новостей и приятных моментов. Одноклассники нашей дочери Валерии решили, что выпускной вечер принесёт всем хорошее настроение и хоть немного поддержит ментальное здоровье. Поэтому мы поддержали дочь и решение всего класса.

Все выпускники, родители и учителя единогласно решили, что выпускной должен быть скромным и сдержанным. Мы должны помнить, что в это время кто-то защищает нашу страну, жертвуя здоровьем и жизнью. Дети готовят себе нарядную, но такую одежду, которую потом можно будет носить и в повседневной жизни. Валерия будет делать причёску себе сама, как и каждая девочка в классе. А средства, которые могли бы потратить на салоны, пойдут на поддержку ВСУ.

Татьяна Дабижа, глава родительского комитета:

— В школе неоднократно проводились родительские собрания по вопросу проведения выпускного вечера. Все проголосовали за выпускной. Среди родителей детей почти все мужчины — военные, и они настаивали, что детям нужно устроить праздник.

На подарки школе и учителям деньги не собираем. Этот вопрос даже не обсуждался. Каждая копейка — на Вооружённые силы. И родственники выпускников на благотворительном выпускном вечере также смогут присоединиться к сбору средств в поддержку ВСУ.

Алла Куца, учительница математики:

— Последние годы обучения нынешних выпускников пришлись на время большой войны. Они учились под звуки сирен, поэтому пусть им запомнится торжественный выпускной вечер. Ведь это очень важное событие в их жизни.

Елена Бардиян, классный руководитель выпускного класса:

— В нашей школе два выпускных класса, все дети дружат между собой. И у всех их родители защищают Родину. Лишь единицы приехали в отпуск или на реабилитацию. Мы прислушались к мнению и желаниям детей. Война украла у них детство, поэтому пусть их шаг во взрослую жизнь станет памятным и красивым.

В этот день состоится шествие памяти и возложение цветов к кубам наших Героев. Ведь прежде всего это будет вечер благодарности нашим защитникам.

Сколько стоит собрать ребёнка на выпускной?

Завершая обучение в школе, одиннадцатиклассники готовятся не только к экзаменам, но и к выпускному вечеру. Балтские выпускники и выпускницы в этом году выбирают торжественные, но сдержанные наряды и костюмы.

«Одесская жизнь» решила узнать, сколько денег нужно потратить родителям, чтобы собрать ребёнка на выпускной.

Если раньше жители севера Одесской области одевались на «7-м километре» и на Хмельницком рынке, то теперь в основном всё необходимое покупают в местных бутиках. Поэтому мы прошлись по магазинам одежды и обуви в Балте. Итак, сколько в среднем стоит образ для девушки и парня?

Образ для девушки:

Вечернее платье стоит в среднем от 3000 до 8000 гривен.

Цена на модельные туфли на каблуках в Балте стартует от 2000 гривен.

Вечерний макияж в салонах красоты стоит от 450 гривен.

Праздничная причёска — примерно от 500 до 1000 гривен, в зависимости от сложности и длины волос.

Бижутерия: колье, бусы, браслеты и серьги также обойдутся в сумму от 500 до 2000 гривен.

Клатч или сумочка — от 500 до 2000 гривен (в бюджетном сегменте).

Образ для юноши:

Классический костюм можно приобрести по цене от 2900 до 8000 гривен. Но современная молодёжь выбирает не только классические варианты, а комбинирует элементы одежды, создавая стильный образ.

Брюки стоят в пределах 2000-3000 гривен, пиджак — 3000-5000, рубашка — от 500 до 1500 гривен.

Мужские кроссовки, которые сейчас молодёжь сочетает с современным образом, стоят не менее 3500 гривен.

Классические туфли — от 1400 гривен.

Стильная мужская причёска обойдётся в среднем в 250-500 гривен. Сюда входит мытьё головы, стрижка и укладка.

Бабочки или галстуки под костюм — от 300 до 1000 гривен.

Итак, нетрудно подсчитать, что семьям, где есть выпускники, нужно рассчитывать на расходы в 10000-15000 гривен на одного ребёнка.

Девушки, кстати, заметили, что в их косметичках уже есть много средств, которыми они пользуются ежедневно. Поэтому почти каждая способна сделать себе и подруге маникюр, причёску и макияж, чтобы не тратить на это лишние деньги.

Министерство образования и науки несколько лет назад предоставило школам возможность самостоятельно решать, проводить ли выпускные вечера. При этом торжества должны организовываться в соответствии с требованиями военного положения и с учётом ситуации с безопасностью.

Цифра «ОЖ»

Стоимость вечерних платьев в Украине на май 2026 года варьируется от бюджетных моделей (примерно 500-1500 гривен) до дизайнерских (от 5000 до 15000 гривен и выше). Популярными в этом году являются атласные, бархатные и шифоновые платья макси и миди.

Стоимость мужских костюмов для выпускного в 2026 году стартует от 1500-2000 гривен за бюджетные варианты, а средняя цена на качественные молодёжные модели составляет 4800-6500 гривен. Премиальные или брендовые костюмы могут стоить более 10000 гривен.

