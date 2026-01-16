Ключевые моменты:

Во время длительных блэкаутов многоэтажки в Одессе остаются без воды, лифтов и освещения, что создает критические риски для жителей.

Чтобы обеспечить базовые потребности, одесситы самоорганизуются, проводят собрания и совместно инвестируют в автономное питание домов.

Чаще всего выбирают генераторы, инверторы с батареями или солнечные панели, учитывая нагрузку, бюджет и продолжительность отключений.

Опыт показывает: даже самая лучшая техника не работает без четких договоренностей, правил пользования и ответственных лиц.

Несколько суток без электроэнергии в многоэтажке — это не только темнота в квартирах. Это отсутствие воды, остановленные лифты, холодные батареи и реальные риски для пожилых людей и маломобильных жителей. Во время длительных блэкаутов эти проблемы становятся ежедневной реальностью для многих районов Одессы.

Готовя этот материал, журналистка пообщалась с жителями многоэтажек в разных районах города, побывала во дворах и подъездах, где уже установлены генераторы, инверторы или солнечные панели, и собрала живые истории людей, которые собственноручно организовывали запитывание своих домов во время отключений света.

Кроме того, материал дополнен комментариями управителя многоквартирных домов с многолетним опытом, который объясняет, какие решения действительно работают, с какими трудностями сталкиваются жители и почему техника неэффективна без договоренностей и общей ответственности.

«Мы поняли: или сами, или никак»

Одна из дискуссий на тему «Как “оживить” дом без электричества» развернулась в Facebook среди жителей многоэтажек. Обсуждали много тем: от генераторов до автономных насосов и дежурств в подъезде.

Ирина, жительница 9-этажки на Таирова, делится своей историей.

«Когда свет исчез почти на двое суток, дом остался без воды. Насос не работал, лифт — тоже. Первые сутки все молчали. На вторые — начали стучать друг к другу. Кто-то предложил: давайте скинемся на небольшой генератор хотя бы для насоса».

Вечером во дворе собрались: посчитали, сколько стоит генератор, определили, что он будет работать только на воду, договорились о графике и ответственном. В результате вода появилась уже на следующий день, пусть и по графику.

Сергей, житель дома на Черемушках:

«Мы сразу договорились: генератор — не для квартир. Иначе ссоры были бы гарантированы».

Елена, жительница 16-этажного дома:

«В доме живет женщина, перенесшая инсульт. Когда лифт остановился, это стало реальной проблемой. Тогда и возникла идея запускать лифт хотя бы дважды в день».

Какие существуют действенные варианты запитывания многоэтажек: реальные кейсы одесситов

Николай Шатковский возглавляет организацию «Управдом-1» и работает в профессии уже более девяти лет. За это время задачи, проблемы и важные решения существенно изменились. А с началом полномасштабного вторжения, массированных атак страны-агрессора и блэкаутов вообще часто приходилось принимать непопулярные, но действенные решения.

По его опыту, при выборе метода питания прежде всего необходимо опираться на критическую нагрузку. Одно дело — когда стабильно работают графики отключений, и совсем другое — когда света нет по несколько дней или есть лишь 3–4 часа в сутки.

— Прежде всего мы проводили собрания, просчитывали генераторы на дом, накопительные батареи, — рассказывает Николай Анатольевич. — Иногда к какому-то решению с жителями приходили сразу, иногда — нет. Ведь любое решение тянет за собой финансовые расходы, и довольно большие. Не всегда одесситы могли или хотели вкладываться в тот же генератор — поэтому оставалось, как есть.

Впрочем, по его словам, в 23–24 годах стало понятно, что проблемы с энергетикой лишь усложняются, и общая система еще долго будет восстанавливаться даже после окончания войны. Поэтому все больше ОСМД и жителей начали вкладываться в запитывание многоэтажек.

Среди каких вариантов обычно выбирают? Плюсы и минусы

Николай Шатковский рассказал, какие варианты есть у одесситов:

Генераторы. Важную роль сыграли государственные программы частичной компенсации средств за их покупку. Но возмещения нужно ждать, а сначала на генератор необходимо собрать деньги самостоятельно. В среднем он стоит 500 тысяч гривен. Кроме того, должно быть не менее трех сотрудников, которые будут поочередно обслуживать и заправлять генератор.

— самое популярное в Одессе решение. Но у них тоже есть минусы: в период длительных отключений они не успевают заряжаться; лифт, насос и, например, свет в подъезде обычно одновременно «не тянут». Солнечные батареи — работают отлично, но все необходимо тщательно просчитывать.

Так как же выбрать источник энергии?

Перед выбором техники важно сразу определить, какую нагрузку необходимо покрывать (насосы, освещение лестниц, лифт, зарядка мобильных), какова продолжительность отключений и какой бюджет могут потянуть жители.

Дизельные и бензиновые генераторы — классика для экстренных нагрузок

Генераторы подходят для подачи электроэнергии при длительном отсутствии света, для насосов водоснабжения и освещения лестничных клеток, когда требуется текущая мощность >3–5 кВт.

В генераторе двигатель (дизельный или бензиновый) вращает механизм, который вырабатывает электроэнергию. Например:

5–7 кВт — для насосов, чтобы вода была на верхних этажах, и освещения подъездов;

10–15 кВт — если хотите запустить еще и лифт;

от 20–25 кВт — несколько мощных потребителей одновременно.

Преимущества генератора в том, что он может работать часами или сутками, имеет четкую регулировку выходной мощности и работает независимо от погоды. Среди недостатков — шум, потребность в топливе и систематическом обслуживании, а при отсутствии сертифицированных Государственных строительных норм и строгого соблюдения пожарной безопасности — риск возникновения пожара.

В качестве примера Шатковский приводит один из домов на Таирова. Там жители установили генератор ~12 кВт, который позволяет работать насосам и поддерживает питание до 48 часов без света в сети (далее все примеры домов с конкретными решениями приводятся со слов спикера — прим. ред.).

Напомним, что в Одессе действует городская программа по компенсации для ОСМД стоимости генераторов.

Инверторы и системы накопления энергии (UPS, источники бесперебойного питания)

Инвертор — это устройство, которое помогает пользоваться обычной бытовой техникой, когда пропадает свет. Он берет электроэнергию, накопленную в батареях, и «переводит» ее в привычные 220 вольт, необходимые холодильнику, лампам, телевизору или роутеру. Благодаря этому в доме еще некоторое время будет электричество — ровно столько, на сколько хватит заряда подключенной батареи.

Инверторы подходят при коротких отключениях (до 4–8 часов) для освещения, зарядки гаджетов или как поддержка к генератору.

Технически они работают так: батарея накапливает энергию, инвертор преобразует ее в 220, система мгновенно включается при исчезновении сети.

К преимуществам можно отнести то, что они тихие, без выхлопов, не требуют топлива и мгновенно переключаются. Среди недостатков — батареи быстро разряжаются при больших нагрузках, нецелесообразны для насосов или лифтов без большой батареи. Поэтому инвертор лучше использовать для освещения в подъездах, техники, чувствительной к «скачкам» напряжения, или как буфер перед основным генератором.

Пример мы нашли в доме по улице Инглези: инвертор с батареями 10 кВт·ч обеспечивает освещение и зарядку гаджетов на шесть часов без света.

Солнечные батареи и батарейные накопители

Солнечные батареи эффективны при достаточном количестве солнца, отсутствии частого затенения крыш и как долгосрочная инвестиция для определенных потребителей. Для них также понадобится инвертор, который «донесет» сгенерированную энергию до электроприборов.

Установить солнечную батарею недостаточно — она должна быть смонтирована эффективно. На ее эффективность влияет площадь крыши дома (и, соответственно, какую площадь могут занять панели), угол установки и то, как по ним проходит солнце (к сожалению, это не подсолнух, который поворачивается за лучами), а также сколько батарейных блоков они способны зарядить.

Чтобы назвать конкретные цифры, необходимо учитывать множество факторов. Но в среднем одна панель дает около 300–400 Вт в пик солнца. Чтобы иметь ~6–12 кВт в солнечный день, понадобится 20–40 панелей. Батареи обеспечивают энергию на вечер и ночь.

Преимущества: бесплатная энергия солнца, панели тихие, без пыли и выхлопов.

Недостатки: высокая стоимость батарей (запас на 10–12 часов — значительные расходы), зависимость от солнечной погоды, сложность установки в плотной застройке.

Пример в Одессе: многоэтажка по улице Черноморского казачества установила 24 панели с батареями. Теперь там есть освещение лестничных клеток, частичное питание насосов в солнечные дни, но для лифта энергии все же не хватает.

Света может не быть, но безвыходности — нет. Поэтому одесситы больше не ждут, что кто-то сделает все за них, а сами находят выход в темноте. Важно помнить, что генераторы, инверторы или солнечные батареи — это лишь инструменты, которые не смогут работать, если среди жителей нет доверия, четких правил и общей ответственности.

