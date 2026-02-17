Ключевые моменты:
- В Одессе действует обновленное расписание электропоездов по ключевым региональным направлениям
- В отдельные дни график ежедневных рейсов может меняться
- Перед поездкой рекомендуется дополнительно уточнять время отправления и прибытия
Одесский железнодорожный вокзал остается важнейшим транспортным узлом юга Украины. Он обеспечивает не только межрегиональное и международное сообщение, но и пригородные перевозки по области — ежедневно тысячи пассажиров отправляются в поездки по работе или по личным делам. Поэтому любые изменения в расписании имеют практическое значение для большого числа людей.
Информация, размещенная на станции Одесса-Главная и на официальном сайте Укрзализныци, отражает актуальные данные на текущий момент. Однако железнодорожники предупреждают: в случае временных корректировок или изменений пассажирам следует проверять время отправления непосредственно перед поездкой.
Расписание электропоездов из Одессы, Раздельной, Колосовки и Каролино-Бугаза
В материале представлен обобщенный график движения пригородных поездов с указанием направлений, маршрутов и номеров электричек, времени отправления и прибытия, а также примечаний о днях курсирования.
Расписание отправления электропоездов по Раздельнянскому направлению
Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Раздельной:
Актуальное расписание электропоездов из Раздельной в Одессу:
Расписание отправления электропоездов по Колосовскому направлению
Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Колосовки:
Актуальное расписание электропоездов из Колосовки в Одессу:
Расписание отправления электропоездов по Белгород-Днестровскому направлению
Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Белгород-Днестровского:
Актуальное расписание электропоездов из Белгород-Днестровского в Одессу:
Внимание! График движения может изменяться.
Ранее мы публиковали новое расписание поездов из Одессы и в Одессу — все маршруты и время отправления.
Полезная ссылка: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание (ОБНОВЛЕНО)
Вам также может пригодиться «Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено)».