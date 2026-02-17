Ключевые моменты:

В Одессе действует обновленное расписание электропоездов по ключевым региональным направлениям

В отдельные дни график ежедневных рейсов может меняться

Перед поездкой рекомендуется дополнительно уточнять время отправления и прибытия

Одесский железнодорожный вокзал остается важнейшим транспортным узлом юга Украины. Он обеспечивает не только межрегиональное и международное сообщение, но и пригородные перевозки по области — ежедневно тысячи пассажиров отправляются в поездки по работе или по личным делам. Поэтому любые изменения в расписании имеют практическое значение для большого числа людей.

Информация, размещенная на станции Одесса-Главная и на официальном сайте Укрзализныци, отражает актуальные данные на текущий момент. Однако железнодорожники предупреждают: в случае временных корректировок или изменений пассажирам следует проверять время отправления непосредственно перед поездкой.

Расписание электропоездов из Одессы, Раздельной, Колосовки и Каролино-Бугаза

В материале представлен обобщенный график движения пригородных поездов с указанием направлений, маршрутов и номеров электричек, времени отправления и прибытия, а также примечаний о днях курсирования.

Расписание отправления электропоездов по Раздельнянскому направлению

Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Раздельной:



Актуальное расписание электропоездов из Раздельной в Одессу:



Расписание отправления электропоездов по Колосовскому направлению

Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Колосовки:



Актуальное расписание электропоездов из Колосовки в Одессу:



Расписание отправления электропоездов по Белгород-Днестровскому направлению

Ниже приведен актуальный график движения поездов из Одессы в направлении Белгород-Днестровского:



Актуальное расписание электропоездов из Белгород-Днестровского в Одессу:



Внимание! График движения может изменяться.

