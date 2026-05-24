Из статьи вы узнаете:

Почему Ближние и Дальние Мельницы остались без единой мельницы

Как одесские мукомолы переносили производства из-за порто-франко и таможенных границ

Почему по улицам Дальних Мельниц текли реки коньяка Шустова

Как район хотели переименовать в «Большую Воронцовку» и почему этого не произошло

Команда издания «Одесская жизнь» продолжает цикл видео о настоящей, непарадной истории Одессы — без мифов, туристического глянца и шаблонных маршрутов. В новом выпуске журналистка Елена Кудряшова исследует Ближние и Дальние Мельницы — районы, названия которых знают почти все одесситы, хотя самих мельниц здесь давно не осталось.

При подготовке видео использовались архивные материалы одесских краеведов, публикации Михаила Мейзерского, Олега Губаря, Сергея Брайко, Феликса Каменецкого, Татьяны Донцовой и других исследователей истории города. В сюжете сочетаются городская топография, воспоминания жителей, архивные фотографии и малоизвестные факты об одном из самых контрастных районов Одессы.

Район Одессы, где от мельниц осталось только название

Одесса всегда жила по собственной логике. На Фонтане нет фонтанов, на Молдаванке давно не слышно молдавской речи, а Ближние и Дальние Мельницы уже больше века существуют без единой мельницы. Но именно эти странные топонимы лучше всего рассказывают настоящую историю города.

Еще двести лет назад на окраинах тогдашней Одессы работали более двух десятков ветряков. Они перемалывали зерно в муку, которую через порт отправляли в разные страны Европы. Именно мельницы дали название огромным территориям, постепенно застроенным жильем, складами, фабриками и рабочими кварталами.

Первые мельницы стояли возле тогдашней Овидиопольской рогатки — пограничного блокпоста на окраине города. Сегодня это район пересечения Болгарской, Мечникова и Костецкой. Именно там появился топоним Старые Мельницы, о котором сейчас знают в основном краеведы.

Историки предполагают, что часть мельниц начали переносить дальше от центра после введения порто-франко. Предприниматели пытались избегать высоких пошлин и переносили производства за пределы таможенной границы.

Со временем деревянные ветряки уступили место паровым механизмам, а позже — заводам и фабрикам. Но названия районов пережили и порто-франко, и революции, и советскую индустриализацию.

Ближние Мельницы: тихий остров посреди большой Одессы

Сегодня Ближние Мельницы — это уютный район частной застройки между железной дорогой, Люстдорфской дорогой и территорией бывшего завода «Краян». В отличие от шумной Молдаванки, здесь до сих пор сохранилась атмосфера старой одноэтажной Одессы.

История района резко изменилась после строительства железной дороги в 1865 году. Пути и крупные промышленные объекты фактически отрезали Мельницы от центра города. Именно тогда район постепенно превратился в обособленную «тихую гавань», где селились преимущественно железнодорожники.

В отличие от бедных окраин, здесь строили добротные дома в стиле неоклассицизма. Местные жители настолько поверили в перспективность района, что просили городские власти переименовать его в «Большую Воронцовку». Однако городская дума эту инициативу не поддержала.

Память о промышленном прошлом сохранилась в названиях улиц. Например, центральная улица района носит имя предпринимателя Федора Пишенина, владевшего здесь сразу тремя мельницами.

В ХХ веке район пережил масштабную перестройку. Для расширения завода «Краян» снесли часть старой застройки, а на месте исторических кварталов появились советские производственные комплексы.

Несмотря на это, Ближние Мельницы сохранили особую атмосферу. Здесь родились писательница Татьяна Тэсс, космонавт Георгий Добровольский, а также некоторое время жила Анна Ахматова.

Молочное королевство и налет Япончика

После исчезновения ветряков Ближние Мельницы неожиданно стали одним из центров молочной торговли Одессы. Каждое утро местные жители везли бидоны со свежим молоком на знаменитый Алексеевский рынок.

Для молочниц даже построили отдельный кирпичный корпус. Этот бизнес стал важной частью экономики района.

Одновременно Ближние Мельницы постепенно становились частью криминальной истории Одессы. В 1917 году банда Мишки Япончика совершила громкое нападение на местное почтовое отделение. Преступники переоделись в форму революционных матросов, поэтому жители до последнего не могли понять — это официальный «революционный обыск» или обычное ограбление.

В 1960-х годах район едва не потерял свой исторический облик. Советская власть планировала застроить территорию типовыми многоэтажками. Однако масштабным планам помешали грунтовые воды, поэтому большая часть старой застройки чудом сохранилась.

Дальние Мельницы: район заводов, трамваев и коньяка

Дальние Мельницы имеют парадоксальное название — фактически они расположены ближе к центру, чем Ближние. Но «дальними» их начали называть после появления еще более близких к городу Старых Мельниц.

Район формировался как крупный промышленный пояс Одессы. Здесь работали Джутовая фабрика, завод поршневых колец, дрожжевой завод, макаронная фабрика и легендарный коньячный завод Шустова.

Главной транспортной артерией района долгое время оставался 11-й трамвайный маршрут. Старые узкоколейные вагоны буквально протискивались между заборами и домами. Для многих одесситов именно этот трамвай стал одним из символов Дальних Мельниц.

Особое место в истории района занимает завод Шустова. Именно здесь во время отступления немецких войск в 1944 году произошла почти легендарная история. После обстрела огромных дубовых бочек по улицам и подвалам потекли реки коньяка. Местные жители собирали дорогой напиток ведрами и бидонами прямо среди руин и обстрелов.

Парк Савицкого и исчезнувшее величие Одессы

Даже среди индустриальных кварталов Дальних Мельниц существовали свои неожиданные оазисы. Одним из них стал парк Савицкого, созданный предпринимателем Григорием Савицким-Воеводским.

Когда-то здесь был декоративный сад с беседками, рестораном, прудом и даже самолетом Ту-104Б, внутри которого детям показывали мультфильмы. По выходным в парке устраивали танцы и работал летний кинотеатр.

Со временем парк пришел в упадок, а пруд превратился в заболоченную низину.

Еще одной утраченной достопримечательностью района стал огромный неоготический собор Святого Климентия на Балковской. В 1930-х годах советская власть его взорвала.

Именно такие истории сегодня формируют настоящую память о Мельницах — районах, где за старыми воротами и двориками до сих пор скрываются следы большой одесской истории.

В конце видео журналистка Елена Кудряшова напоминает: Ближние и Дальние Мельницы — это не просто география Одессы, а отдельный мир со своими легендами, трагедиями, промышленными мифами и особой атмосферой старого города.

