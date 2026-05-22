Ключевые моменты:

Плановые ремонты в Черноморске продлятся 22 мая с 08:00 до 18:00.

В Одессе и нескольких районных центрах области графики не действуют – там введены экстренные отключения.

Энергетики просят жителей региона разумно расходовать электричество, чтобы избежать аварий на сетях.

Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» предупредила жителей Одесского региона о режиме работы энергосистемы на пятницу, 22 мая. Ситуация в разных городах области будет отличаться.

По информации энергетиков, сегодня с 08:00 до 18:00 специалисты будут проводить плановый ремонт электросетей в Черноморске. Эти работы необходимы, чтобы подготовить оборудование к неизбежным летним пиковым нагрузкам. Ради безопасности персонала во время ремонта часть клиентов в Черноморске будет временно обесточена. В компании обещают приложить максимум усилий, чтобы завершить работы как можно быстрее и вернуть электричество в дома.

В то же время в Одессе и некоторых районных центрах области ситуация остается более сложной: из-за дефицита мощности здесь продолжают действовать экстренные отключения света вне всяких графиков.

Жителей Одессы и области в очередной раз призывают к разумному и экономному потреблению электроэнергии. Ограничение использования энергоемких приборов поможет снизить общую нагрузку на поврежденную сеть и предотвратит новые аварии.