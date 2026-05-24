Россия выпустила по Украине более 50 ракет и около 700 БпЛА, повредив свыше 40 объектов в Киеве.

Жертвами атаки в столице и области стали четыре человека, еще 65 получили ранения, включая маленьких детей.

Взрывы разрушили Национальный музей «Чернобыль», повредили здание «Укрпочты» на Майдане и станцию метро «Лукьяновская».

Снаряды попали в жилые многоэтажки, бизнес-центры и крупные торговые сети в разных районах города.

Эта ночная атака стала одной из самых массированных за последние годы. Противник использовал крылатые ракеты Х-101, «Калибры» и «Искандеры», дополнив их огромным количеством ударных дронов. Спасатели получили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 локациях во всех районах Киева.

Жертвы и пострадавшие: в Киеве погибли два человека

Среди жертв массированной атаки – пожилая женщина из Шевченковского района.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что число пострадавших в столице возросло до 56 человек, из которых 28 госпитализированы.

В Киевской области погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Еще девять жителей области получили ранения, в том числе девочка, которой нет и года.

Удар по культуре и истории

В результате обстрела серьезные разрушения получил Национальный музей «Чернобыль». Огонь и вода от тушения повредили экспонаты, в самом здании и соседних домах выбиты окна.

Кроме того, враг повредил главный офис «Укрпочты» на Майдане, Церковь Рождества Христова и памятник архитектуры национального значения – Почтовую станцию.

Разрушения инфраструктуры

Взрывная волна повредила вестибюль станции метро «Лукьяновская», из-за чего ее временно закрыли для пассажиров.

В Шевченковском районе полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома, там же выгорели бизнес-центр «Квадрат» и местный рынок.

Пожары также зафиксировали в строительном гипермаркете на Оболони и в торговом центре в Деснянском районе.

Ситуация в Киевской области

В области пострадали жилые дома, склады и предприятия. В Белой Церкви сгорели гаражи, в Вышгороде зафиксировано попадание в многоэтажку, а в Горенке поврежден логистический центр.

На всех местах продолжают работать экстренные службы.

