Ключевые моменты:

  • Россия выпустила по Украине более 50 ракет и около 700 БпЛА, повредив свыше 40 объектов в Киеве.
  • Жертвами атаки в столице и области стали четыре человека, еще 65 получили ранения, включая маленьких детей.
  • Взрывы разрушили Национальный музей «Чернобыль», повредили здание «Укрпочты» на Майдане и станцию метро «Лукьяновская».
  • Снаряды попали в жилые многоэтажки, бизнес-центры и крупные торговые сети в разных районах города.

Эта ночная атака стала одной из самых массированных за последние годы. Противник использовал крылатые ракеты Х-101, «Калибры» и «Искандеры», дополнив их огромным количеством ударных дронов. Спасатели получили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 локациях во всех районах Киева.

Разрушенный и горящий в результате обстрела многоэтажный жилой дом в Киеве, на переднем плане завалы, фото ГСЧС, 24 мая 2026

Сильный пожар на первом этаже и возле здания в Киеве после обстрела, клубы черного дыма, 24 мая 2026

Жертвы и пострадавшие: в Киеве погибли два человека

Среди жертв массированной атаки – пожилая женщина из Шевченковского района.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что число пострадавших в столице возросло до 56 человек, из которых 28 госпитализированы.

В Киевской области погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Еще девять жителей области получили ранения, в том числе девочка, которой нет и года.

Удар по культуре и истории

В результате обстрела серьезные разрушения получил Национальный музей «Чернобыль». Огонь и вода от тушения повредили экспонаты, в самом здании и соседних домах выбиты окна.

Кроме того, враг повредил главный офис «Укрпочты» на Майдане, Церковь Рождества Христова и памятник архитектуры национального значения – Почтовую станцию.

Общий план поврежденного пятиэтажного жилого дома в Киеве, разрушен подъезд, на земле разбросаны обломки

Масштабный ночной или утренний пожар в многоэтажном нежилом здании в Киеве после атаки 24 мая 2026, дым над дорогой с трамвайными путями, фото ГСЧС

Разрушения инфраструктуры

Взрывная волна повредила вестибюль станции метро «Лукьяновская», из-за чего ее временно закрыли для пассажиров.

В Шевченковском районе полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома, там же выгорели бизнес-центр «Квадрат» и местный рынок.

Пожары также зафиксировали в строительном гипермаркете на Оболони и в торговом центре в Деснянском районе.

Ситуация в Киевской области

В области пострадали жилые дома, склады и предприятия. В Белой Церкви сгорели гаражи, в Вышгороде зафиксировано попадание в многоэтажку, а в Горенке поврежден логистический центр.

На всех местах продолжают работать экстренные службы.

Фото ГСЧС Киева

