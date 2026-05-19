«Чудо город» на генераторах

Исполнительный комитет Одесского городского совета поддержал проект по увеличению количества дизельных генераторов, обеспечивающих электроснабжение жилого комплекса «Чудо город» на улице Среднефонтанской.

Стоит отметить, что более 5 тысяч жителей (1602 квартир) остались без центрального электроснабжения с 9 февраля этого года после того, как во время российской атаки была уничтожена трансформаторная подстанция. Конкретно она питала комплекс.

Добавим, что из-за сильных повреждений критической инфраструктуры компания ДТЭК не в состоянии оперативно восстановить централизованное питание или перенаправить необходимые мощности.

С февраля жителям подают электроэнергию три генератора по 400 кВт каждый. Впрочем, эти агрегаты оказались недостаточными: они работают почти без остановок и поочередно питают разные подъезды, в результате чего люди получают свет лишь несколько часов в сутки уже три месяца подряд.

Городские власти предложили установку дополнительных трех генераторов общей мощностью более 1800 кВт на территории комплекса. За счет этого планируют значительно продлить время электроснабжения для каждой квартиры в “Чудо-городе”.

К слову, это решение является временной чрезвычайной мерой и будет действовать до завершения капитального ремонта поврежденной подстанции. Также закупку горючего для генераторов будут финансироваться из городского бюджета.

Напомним, в конце февраля, десятки жителей жилого комплекса «Чудо-город» заблокировали движение по улице Среднефонтанской. Причина – отсутствие стабильного электроснабжения после атаки россиян и перевода домов на питание от генераторов.