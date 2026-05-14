Ключевые моменты:

Суд арестовал Андрея Ермака на 60 суток;

Размер залога составил 140 миллионов гривен;

В случае внесения залога Ермак обязан носить электронный браслет;

Также ему запретили покидать Киев и контактировать с рядом фигурантов дела.

Ермак заявил, что у него нет средств на залог, но он «надеется на друзей».

В Киеве завершилось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Согласно решению ВАКС, подозреваемый проведет в следственном изоляторе два месяца, если не внесет установленный залог.

Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства детективов НАБУ.

«Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания. Определить подозреваемому залог в размере 140 миллионов гривен», – огласил решение судья.

В случае внесения залога Андрей Ермак будет обязан прибывать к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места жительства или работы, не покидать пределы Киева и сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Кроме того, суд запретил ему общаться с рядом подозреваемых и свидетелей по делу, среди которых Чернышов, Миндич, Лысенко, Опальчук, Сиранчук и Медведева.

Также одним из обязательных условий после внесения залога станет ношение электронного браслета.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению после оглашения. Обжаловать его можно в течение 5 дней после оглашения и оно вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляции.

Полный текст постановления планируют огласить 18 мая.

Адвокаты Ермака в зале суда заявили, что будут обжаловать решение ВАКС.

По словам самого Ермака, у него нет средств на залог, но надеется на «друзей».

«У меня нет таких денег… Посмотрим», – сказал Ермак.

На вопрос, готов ли он сидеть в СИЗО, Ермак ответил: «Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, у меня достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом (собрать деньги на залог – ред.)».

В то же время он отказался назвать, кто именно может ему помочь.

На вопрос, готов ли он морально сидеть за решеткой, если не соберут деньги на залог, Ермак напомнил, что не уехал из Киева, когда началось полномасштабное вторжение: «Я достаточно сильный человек».

Напомним, вечером понедельника, 11 мая, украинские СМИ сообщили о следственных действиях НАБУ и САП в отношении Андрея Ермака.

Источник: Украинская правда, фото: Информатор