Ключевые моменты:
- В части Одесского района произошло локальное аварийное отключение, ремонтные бригады уже работают на месте.
- В Одессе и некоторых райцентрах области могут применяться экстренные отключения.
- По данным Укрэнерго, завтра, 25 мая, ограничения энергопотребдения по стране не планируются.
Авария в районе и точечные отключения
Как сообщали в компании ДТЭК «Одесские электросети», специалисты уже выехали на место аварии для выполнения ремонта и восстановления электроснабжения.
На время ликвидации аварии в Одессе, а также в некоторых районных центрах области ввели экстренные отключения света вне графика.
Жителей региона просят по возможности сократить потребление электроэнергии. Энергетики отмечают, что разумное использование электричества поможет уменьшить нагрузку на сеть и снизить риск новых аварийных отключений.
Хорошие новости от «Укрэнерго» на завтра
Несмотря на вечерний локальный сбой, общая ситуация в энергосистеме страны остается контролируемой.
По официальной информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», завтра, в понедельник, 25 мая, применение графиков отключений для бытовых потребителей не планируется.
Таким образом, если не возникнет новых экстренных факторов, начало рабочей недели Одесса и область проведут со светом.
