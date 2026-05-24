Ключевые моменты:

В части Одесского района произошло локальное аварийное отключение, ремонтные бригады уже работают на месте.

В Одессе и некоторых райцентрах области могут применяться экстренные отключения.

По данным Укрэнерго, завтра, 25 мая, ограничения энергопотребдения по стране не планируются.

Авария в районе и точечные отключения

Как сообщали в компании ДТЭК «Одесские электросети», специалисты уже выехали на место аварии для выполнения ремонта и восстановления электроснабжения.

На время ликвидации аварии в Одессе, а также в некоторых районных центрах области ввели экстренные отключения света вне графика.

Жителей региона просят по возможности сократить потребление электроэнергии. Энергетики отмечают, что разумное использование электричества поможет уменьшить нагрузку на сеть и снизить риск новых аварийных отключений.

Хорошие новости от «Укрэнерго» на завтра

Несмотря на вечерний локальный сбой, общая ситуация в энергосистеме страны остается контролируемой.

По официальной информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», завтра, в понедельник, 25 мая, применение графиков отключений для бытовых потребителей не планируется.

Таким образом, если не возникнет новых экстренных факторов, начало рабочей недели Одесса и область проведут со светом.

