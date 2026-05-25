Ключевые моменты:

На крыше здания Одесской ОВА спроектируют солнечную станцию и мощные аккумуляторы, которые обеспечат до 9 часов автономной работы при блэкауте.

На проект уже выделили из бюджета 850 тыс. грн.

Договор подписали без конкурса с бизнесменом, чья фирма фигурирует в деле о хищении средств.

Эксперты считают закупку рискованной.

Солнечные панели и аналог Tesla Powerwall

Чиновники Одесской ОВА и облсовета решили подстраховаться на случай новых блэкаутов и превратить свое рабочее место в автономный энергохаб. Договор на разработку проекта подписали 19 мая.

На крыше админздания планируют установить солнечные панели мощностью до 500 кВт, а в подвалах или щитовых – огромные накопители энергии, промышленный аналог батарей Tesla Powerwall емкостью не менее 900 кВт·ч.

Специальная «умная» система EMS будет сама решать, откуда брать ток: от панелей, аккумуляторов или уже имеющихся дизель-генераторов. Ради этого в здании полностью переберут центральную щитовую и заменят силовые кабели. Закончить проект и пройти госэкспертизу подрядчик обязан до конца 2026 года.

Проектировщик со шлейфом уголовного дела

Делать проект доверили одесскому предпринимателю Анатолию Трянову. Конкурс не проводили – чиновники отдали подряд напрямую. При этом Трянов владеет долей в компании «ТК-ПРОЕКТ», которая прямо сейчас проходит по уголовному делу. Прокуратура подозревает фирму в причастности к схеме по завышению смет и краже денег фонда ЮНИСЕФ при ремонте канализации в Черноморске.

Миллионы на ветер: почему проект может лечь на полку

Но даже если забыть про бэкграунд проектировщика, у экспертов в сфере энергетики и госзакупок остаются ряд вопросов.

Эксперты подтверждают: батареи на 900 кВт·ч – это колоссальный массив энергии. Потребление облсовета в пиковые часы составляет около 200-300 кВт. В режиме жесткой экономии во время блэкаута (если отключить лифты и кондиционеры, оставив только серверные, оргтехнику, дежурное освещение и водяные насосы) энергопотребление упадет примерно до 100-50 кВт в час. Таким образом, проектных батарей емкостью 900 кВт·ч зданию гарантированно хватит на 6-9 часов непрерывной автономной работы даже без учета текущей генерации от солнечных панелей. Проблема в другом. Чтобы купить и смонтировать все это «железо», понадобится от 10 до 20 миллионов гривен. В местном бюджете таких денег сейчас нет. Энергетики опасаются, что область просто потратит 850 тысяч на красивые чертежи, которые лягут на полку. Через пару лет сметы устареют из-за инфляции, технологии уйдут вперед, а бюджетные деньги окажутся выброшенными на ветер.

Статья по теме: ОСМД Одессы переходят на солнечную энергию: реальные кейсы и подводные камни.

Источник: Думская