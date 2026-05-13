Ключевые моменты:

Ворона на улице Тенистой напала на прохожего, а на трассе Здоровья жертвой птичьей атаки стала женщина

Зоолог Игорь Беляков советует обращаться с воронами осторожно во время гнездования

Заместитель директора Одесского зоопарка Игорь Беляков объяснил журналистке «Одесского жизни» причину того, почему с наступлением весеннего тепла в Одессе вороны стали более агрессивными. А также дал совет, что делать в случае нападения птицы.

В Одессе участились случаи агрессивного поведения ворон

С наступлением настоящего тепла в Одессе за право пугать прохожих соревнуются змеи и вороны. Но если змеи просто греются на солнце, то птицы часто становятся настоящими террористами.

В местных пабликах обсуждают, как недавно в сквере на улице Тинистой ворона напала на посетителя. Еще одной одесситке пришлось отбиваться от пернатого агрессора на Трассе здоровья.

Объяснить поведение ворон в этот период мы попросили заместителя директора по науке и стратегическому развитию Одесского зоопарка Игоря Белякова.

— Обычно такие случаи связаны с гнездовой поведением ворон, — объяснил Игорь Беляков. — Они защищают свое потомство, свои гнезда.

По словам зоолога, в это время любое приближение к гнезду птицы воспринимают как угрозу – в человеке видят потенциального похитителя птенцов. Часто причиной птичьих «атак» становится птенец, который выпал в траву. И, если вы увидели птенца на земле, не спешите его «спасать», подчеркивает Беляков. Его родители справятся сами.

— Попробовать отогнать агрессивных птиц можно, громко крикнув или хлопнув в ладоши. Но разумнее, увидев скопление ворон, обойти их длинным путем и дать им спокойно гнездиться, — советует зоолог.

Напоминаем, что в Одесском зоопарке произошло пополнение — у пары австралийских эму родился птенец.

Также мы сообщали о редком явлении — в Одесском зоопарке сразу три пары орлов-могильников отложили яйца.