 Обвал в школе и победа одесских рестораторов: главные новости Одессы за 29 ноября

В понедельник, 29 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:
Недельный прогноз погоды в Одессе призывает нас готовиться к дождям и заморозкам
Коронавирусом в Одесской области 29 ноября заболели 303 человека, зато никто не умер
В Украине наградили лучших рестораторов – в их число попали и одесситы
Одесский аэропорт опять «заминировали» – второй раз за несколько дней
Мы разбирались, как насчитывают субсидии по-новому, с учетом наследства, депозитов и коммунальных долгов
Стало известно, что жительниц Одесской области приглашают бесплатно обследоваться на рак груди
В одесской школе посреди урока обвалился потолок
Одесситов предупредили, что в город могли попасть опасные для здоровья турецкие кабачки
В центре Одессы появились пандусы на перекрестках с Дерибасовской и Греческой
Мы выясняли, легко ли в Одессе насобирать на квартиру в сравнение с другими городами
В Одесском соборе, где похоронена чета Воронцовых, установили их портреты
В Одессе открыли центр вакцинации от коронавируса в мечети
«Одесская Жизнь» разбиралась, почему работодатели не указывают зарплату в вакансии?
И рассказывала, как подготовить автомобиль к зиме
А еще мы узнали кое-что интересное о старинном доме на ул. Дидрихсона, 9
Читайте также: 2 штормовых предупреждения и фотопрогулки по центру: главные новости Одессы за 28 ноября