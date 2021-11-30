Новости Одессы и Одесской области

 Обвал в школе и победа одесских рестораторов: главные новости Одессы за 29 ноября

 Обвал в школе и победа одесских рестораторов: главные новости Одессы за 29 ноября

В понедельник, 29 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:

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Недельный прогноз погоды в Одессе призывает нас готовиться к дождям и заморозкам

Коронавирусом в Одесской области 29 ноября заболели 303 человека, зато никто не умер

В Украине наградили лучших рестораторов – в их число попали и одесситы

Одесский аэропорт опять «заминировали» – второй раз за несколько дней

Мы разбирались, как насчитывают субсидии по-новому, с учетом наследства, депозитов и коммунальных долгов

Стало известно, что жительниц Одесской области приглашают бесплатно обследоваться на рак груди

В одесской школе посреди урока обвалился потолок

Одесситов предупредили, что в город могли попасть опасные для здоровья турецкие кабачки

В центре Одессы появились пандусы на перекрестках с Дерибасовской и Греческой

Мы выясняли, легко ли в Одессе насобирать на квартиру в сравнение с другими городами

В Одесском соборе, где похоронена чета Воронцовых, установили их портреты

В Одессе открыли центр вакцинации от коронавируса в мечети

«Одесская Жизнь» разбиралась, почему работодатели не указывают зарплату в вакансии?

И рассказывала,  как подготовить автомобиль к зиме

А еще мы узнали кое-что интересное о старинном доме на ул. Дидрихсона, 9

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Редакция ПРОФИЛЬ

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