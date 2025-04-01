Аэропорт Кишинева стал своим для одесситов

Каждые 30 минут на дороге возле кишиневского аэропорта останавливаются автобусы, прибывающие из Украины. До Одессы всего 180 километров, поэтому рейсы оттуда отправляются каждый час, рассказывает один из водителей: «Для одесситов это уже свой городской аэропорт”.

С билетами на самолет пассажиры автобусов проходят границу по ускоренной процедуре. И это не только «Аэротрансфер” — проект, запущенный с марта прошлого года Одесской областной военной администрацией. Для перевозчиков это стабильный бизнес — украинцы активно не только улетают, но и прилетают домой, автобусы назад не идут пустыми, поясняет водитель. Сейчас дорога для всех одинаково занимает четыре часа.

Аэропорт Кишинева бьет рекорды

В 2024 году аэропорт Кишинева обслужил 4,1 миллиона пассажиров, его прибыль составила 17,7 миллиона евро.

С этим показателем воздушная гавань попала в топ самых успешных в Европе в категории Medium (от 1 до 10 миллионов пассажиров в год). В рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe Кишинев занял вторую строчку по эффективности, сообщает издание DW.

Начало 2025-го также рекордное: в январе обслужено 330 тысяч пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее, а в феврале рост составил 50,2%. До трети пассажиров — это граждане Украины, что отражает влияние войны на трафик в регионе. Рост пассажиропотока за счет украинцев фиксируется второй год подряд. Кроме того, украинцы изменили структуру рейсов из Кишинева: они стали летать по тем направлениям, которые не были популярными в Молдове.

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