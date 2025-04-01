Аэропорт Кишинева стал своим для одесситов

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Каждые 30 минут на дороге возле кишиневского аэропорта останавливаются автобусы, прибывающие из Украины. До Одессы всего 180 километров, поэтому рейсы оттуда отправляются каждый час, рассказывает один из водителей: «Для одесситов это уже свой городской аэропорт”.

С билетами на самолет пассажиры автобусов проходят границу по ускоренной процедуре. И это не только «Аэротрансфер” — проект, запущенный с марта прошлого года Одесской областной военной администрацией. Для перевозчиков это стабильный бизнес — украинцы активно не только улетают, но и прилетают домой, автобусы назад не идут пустыми, поясняет водитель. Сейчас дорога для всех одинаково занимает четыре часа.

Аэропорт Кишинева бьет рекорды 

В 2024 году аэропорт Кишинева обслужил 4,1 миллиона пассажиров, его прибыль составила 17,7 миллиона евро.

С этим показателем воздушная гавань попала в топ самых успешных в Европе в категории Medium (от 1 до 10 миллионов пассажиров в год). В рейтинге Международного совета аэропортов ACI Europe Кишинев занял вторую строчку по эффективности, сообщает издание DW.

Начало 2025-го также рекордное: в январе обслужено 330 тысяч пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее, а в феврале рост составил 50,2%. До трети пассажиров — это граждане Украины, что отражает влияние войны на трафик в регионе. Рост пассажиропотока за счет украинцев фиксируется второй год подряд. Кроме того, украинцы изменили структуру рейсов из Кишинева: они стали летать по тем направлениям, которые не были популярными в Молдове.

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